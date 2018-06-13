電動機車夯 雙強爭霸戰開打

2018年06月13日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

電動機車市場爭霸硝煙起，光陽昨（12）日在「Ionex 車能網」新車發表會上，推出2款輕型電動機車，共享電池不需月租費，自用電池月繳299元可騎1000公里，向Gogoro叫戰意味濃厚。光陽董事長柯勝峯表示，未來3年將發表10款電動機車，目標2019年達到台灣市占率5成，相當於掛牌約6萬輛。

扣除補助 售價不到3萬

光陽Ionex車能網來勢洶洶，昨發表8月上市、為年輕族群打造的實用輕型車款New Many 110EV，以及10月將上市、為女性騎士設計的Nice 110EV，共兩款輕型電動機車，前者扣除補助後最低自付款4萬2800元，後者更殺到2萬9800元。柯勝峯表示，將繼續推出普通重型和大型重型等車款，系列車款享核心電源5年保固、動力馬達10年保固，全省1600家原廠授權店都是專業售後服務據點。

柯勝峯指出，Ionex電動機車分兩種電池，隨車有1顆自用電池和1顆共享電池，自用電池採月收299元，含里程1000公里，永久保固；共享電池則不需月租費，全台1500個快速充電站即將啟用，電池1小時內充飽，每次10元；明年底前將設置2000個能源交換站，每顆共享電池租用費40元，以量計費；2年內將設置3萬個共享插座服務據點。

共享電池 不需月租費

柯勝峯強調，電池設計輕量化，搭配智能電池抽取匣，可輕鬆攜帶，用家中充電器充電；為配合政府大樓公共停車場設置充電站政策，同時推出綠能社區專案，為申請社區免費設置能源交換站。

光陽電動機車電池方案特別強調「共享電池無月租」，準備和Gogoro一搏。柯勝峯表示，光陽估計2019年台灣電動車市場將達12萬輛，而光陽目標是超過市占一半，相當於6萬輛；同時光陽也積極進入全球市場，3年內將陸續在20個國家設充換電網路，目標在全世界銷售50萬輛，及達成燃油車轉換電動車50％的轉換率。他透露，近期還會公布在全球10個城市的車能網異業合作案，除了野心，他更帶著十足信心表示「就是要把電動車做得比燃油車好」。

3年內 全球賣50萬輛

除電池規畫，柯勝峯說，目前光陽以推動電動機車普及為主要方向，並沒有關於「能源管理」的計畫。在電池規格方面，國家已訂有安全標準，「不覺得公版電池是重要議題」，而光陽的電池會比國家標準更安全。

(中國時報)