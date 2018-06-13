證交所建議 小額投資股利免稅

2018年06月13日 04:10 中國時報 呂淑美 ／台北報導 ／台北報導

證交所近期再度啟動建議小額投資股利所得免稅，證交所副總楊朝榮昨（12）日指出，日本近年來實施小額投資制度（NISA）成效極佳，從活絡資本市場及兼顧社會政策，應實施台版的TISA，鼓勵從小或從年輕時就定期投資；同時應將證交稅降至千分之1.5％。

有鑑於日本近年實施NISA十分成功，台灣面臨老年化社會，以及政策積極引導小資族以「定期定額」方式投入台股，證交所再次拋出仿NISA制度，呼應投信投顧公會所提的TISA，期待政府相關單位能共同研議。

楊朝榮表示，小額投資免稅制度，除了日本的NISA，依據去年投信投顧公會的研究報告，不只日本實施，甚至英、加、韓、泰等國皆有施行類似的免稅制度。可見該制度的效益，普獲多數國家重視，已蔚為國際潮流。

在NISA實施已顯現三大成效，楊朝榮指出，一、自2014初實施迄今，開戶數由492萬增至1090萬戶，買進金額由之前的不到1兆日圓增至2016年底的9.5兆日圓，預期2020年底將可大幅達25兆日圓；二、NISA於2016年新增青少年免稅措施，鼓勵年輕族群盡早進入資本市場投資。三、今年起增加定期定額NISA制度，可開立年度投資額度上限40萬日圓、免稅20年之投資帳戶，合計800萬日圓，鼓勵國民靠自己努力來形成個人金融資產。

楊朝榮強調，目前我國現行並無課徵證所稅，如何增加投資人誘因等問題，因茲事體大，尚待主管機關及專家學者再作進一步探討。但在股利所得方面建議應考量進一步減免。

他進一步強調，現行證券交易稅率千分之3，從過去50幾年稅史發展來看，內隱含證所稅率千分之1.5，似亦可考量減除，建議鼓勵小額投資，應將證交稅率降至千分之1.5。

至於財政部擔心因增加股利所得免稅導致稅收流失，楊朝榮則對財政部喊話「免緊張」，他認為目前每年有27萬元利息所得免稅，本來就課不到稅，實施TISA只是讓投資人從銀行存款轉入投資股市，不但沒有影響稅收，還可能因為資金轉入資本市場，而讓稅收更多。

(中國時報)