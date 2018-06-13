路過沒錯過 中年男獨得2.5億元

2018年06月13日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台灣彩券端午節加碼5億元，「威力彩」率先於台中大雅「吉客來彩券行」開出頭獎，1注獨得獎金2.5億元，創下「威力彩」加碼當期頭獎就開出紀錄。台彩總經理蔡國基12日前往頭獎商店致贈獎牌，並發送200份「大樂透」紅包給民眾，預祝彩迷，「吃粽子，中大獎！」

吉客來彩券行昨日上午施放鞭炮慶賀後，蔡國基開始發放「大樂透」紅包，數百民眾湧入搶沾好運。蔡國基透露，中獎人是1名中年男子，自己開店當老闆，下班時開車路過，因塞在車陣中，看到該家彩券行曾開過大獎，又見威力彩加碼，於是下車以「部分自選配合電腦選號」，買了500元威力彩，其中1注中了頭獎。

中獎人也與彩券行分享喜氣，包了16萬8000元大紅包，祝福彩券行「一路發」。蔡國基說，財神爺最近特別眷顧中部，「威力彩」於5月21日頭獎加碼2億元，當期頭獎即在台中開出，1注獨得2.5億元；「大樂透」5月29日在彰化開出5年來最高的單注頭獎，1注獨得8億元。

蔡國基分析，5月下旬短短9天內，中部就開出2注高額頭獎，送出總計逾10億元獎金，更有趣的是「威力彩」近4年平均1年開出4次頭獎，今年還不到半年，就已開出4次頭獎。威力獎加碼頭獎開出將拉抬買氣，預估這波業績可望成長8.4億元，公益盈餘2.2億元。

台彩指出，端午加碼總計送出逾4萬個獎項，大樂透6月15至26日連續4期，每期保證送出10個100萬元及1萬個2000元；每5分鐘開獎1次的「BINGO BINGO賓果賓果」也從6月8日起連續加碼16天，獎金最高可變2倍，此外，「猜大小」獎金倍數由6倍提高為7倍、「猜單雙」猜中獎金倍數提高為7倍。

(中國時報)