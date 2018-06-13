Q3就業展望 台灣排名亞太第二

2018年06月13日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

萬寶華台灣分公司昨公布「全球第3季就業展望調查」顯示，台灣第3季就業展望24％，較上季減少1個百分點，與去年同期一樣，亞太區排名第二名，僅次於日本；由於台股維持萬點行情、出口暢旺，金融業又極力發展Fintech，人力需求招募上，最集中在金融保險、製造業。

萬寶華人才派遣事業總經理葉朝蒂表示，第3季就業展望以金融保險不動產業、製造業為招募意願最為強烈的行業，主要在於台股表現亮眼，加上出口持續增溫，帶動大量職缺成長；不過，仍有很多行業下滑或持平，推測與國內內需較冷有關，但整體來說，多數雇主們持觀望態度，整體聘僱意願趨向審慎樂觀。

萬寶華調查全球44個國家、地區的就業市場，結果有43個國家雇主預計於第3季增聘人力，其中，亞太地區人力需求最為樂觀，前3名依序為日本、台灣與印度，澳洲及紐西蘭最悲觀；萬寶華全球就業展望調查總計訪談台灣1033位雇主，了解企業第3季間的聘僱狀況。

1111人力銀行日前也調查，56％企業的在第3季有徵才意願，雖然與去年同期差距不大，但有徵才計畫的企業，徵才規模比起去年增加8.2％，平均需求人數從原本的11人提高至12人；其中，人力缺口最大的產業，包括工商或民生服務業以及傳產製造業等，在畢業旺季招募動作最為積極。

由於企業急需用人，1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，帶動受僱員工薪資成長，此次調查企業主願意提供的薪資超越3萬元、平均願意給3萬783元，比去年的2萬9074元增加1709元，是近5年來同期調查的高點，顯示國內薪資有緩步回升趨勢，近4分之3的企業也願意接納沒有工作經驗的社會新鮮人。

(中國時報)