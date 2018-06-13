搭上國巨特快車 勞退海賺300億

2018年06月13日 04:10 中國時報 王淑以／台北報導

被動元件飆漲，勞工有福了！政府四大基金之一的勞動基金，其委外代操的勞退基金近1年來大舉加碼國巨、華新科、奇力新、環球晶及台勝科五大飆股，績效斐然。法人初估，勞動基金持有被動元件及矽晶圓兩大族群，坐上飆股特快車，五大飆股未實現利益逼近300億元大關。

據統計，勞退基金近一年來持有國巨股票由2.5萬張降至2.09萬張，但持有國巨市值仍高達237億元，還原減資、除權息等概算，每股成本約140元，潛在利益逾200億元。此外，勞動基金近一年來亦持續加碼奇力新，持股張數由5236張增加至19151張，投報率約達169％，潛在利益約20億元。

同時間，勞動基金亦重壓環球晶及台勝科等持股，也繳出亮眼成績單，目前二檔持股分別達1.8萬及1.36萬張，若扣除去年現金股利2.5元及0.67元，近一年來漲幅達155％及75％，潛在收入也是嚇嚇叫。

勞退基金委外代操經理人一致性對被動元件股情有獨鍾，除了國巨外，華新科也是核心持有標的，依據華新科去年的年報顯示，新舊制勞退基金合計持有華新科達5.32萬張，因華新科尚未公布今年前10大股東概況，以保守推估，勞退基金持有華新科的資產規模也達220餘億元。

然近期市場傳出，勞動局已下令新舊制的勞退基金委外代操禁止加碼被動元件股，以免出現追高的風險。

(中國時報)