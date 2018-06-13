搭上國巨特快車 勞退海賺300億

國巨董座陳泰銘。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
王淑以／台北報導

被動元件飆漲，勞工有福了！政府四大基金之一的勞動基金，其委外代操的勞退基金近1年來大舉加碼國巨、華新科、奇力新、環球晶及台勝科五大飆股，績效斐然。法人初估，勞動基金持有被動元件及矽晶圓兩大族群，坐上飆股特快車，五大飆股未實現利益逼近300億元大關。

據統計，勞退基金近一年來持有國巨股票由2.5萬張降至2.09萬張，但持有國巨市值仍高達237億元，還原減資、除權息等概算，每股成本約140元，潛在利益逾200億元。此外，勞動基金近一年來亦持續加碼奇力新，持股張數由5236張增加至19151張，投報率約達169％，潛在利益約20億元。

同時間，勞動基金亦重壓環球晶及台勝科等持股，也繳出亮眼成績單，目前二檔持股分別達1.8萬及1.36萬張，若扣除去年現金股利2.5元及0.67元，近一年來漲幅達155％及75％，潛在收入也是嚇嚇叫。

勞退基金委外代操經理人一致性對被動元件股情有獨鍾，除了國巨外，華新科也是核心持有標的，依據華新科去年的年報顯示，新舊制勞退基金合計持有華新科達5.32萬張，因華新科尚未公布今年前10大股東概況，以保守推估，勞退基金持有華新科的資產規模也達220餘億元。

然近期市場傳出，勞動局已下令新舊制的勞退基金委外代操禁止加碼被動元件股，以免出現追高的風險。

(中國時報)

Q3就業展望 台灣排名亞太第二 台灣大獨董 林之晨取代管爺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。