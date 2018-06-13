鄰近快車道 有聲號誌很難用

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

北市交工處在170處路口設置有聲號誌協助視障者過馬路，不過市議員阮昭雄發現，有聲號誌故障率高、提示聲音太小，還有不少藏在花圃和樹叢間，根本找不到，甚至有些很接近車道，用起來十分危險，視障者抱怨簡直像「隱形殺手」；對此，交工處坦言有疏失，1個月內會全面檢討。

阮昭雄指出，視障者若要使用有聲號誌過馬路，需先找到定位點，依循號誌定位音辨別方向，但全市170多處有聲號誌，就有20處故障，故障率超過1成，且多數有聲號誌沒有定位音，有的則聲音過小，在車聲、人聲和雨聲夾雜下，視障者很難辨別。

故障率超過1成

阮昭雄還發現，有聲號誌按鈕設置高度不一，從120公分到170公分都有，視障者經常抱怨，摸了老半天，還是找不到按鈕在哪裡，有時按了也故障沒聲音，實在很困擾。他不滿表示，過去就曾經向交工處提出質疑，但是反映1處就只修1處，完全沒有徹底檢討。

更誇張的是，許多有聲號誌設置位置很奇怪，有的放在花圃、行道樹和安全島中間，有的被變電箱基座擋住，他昨請來視障歌手林家德在建國南路151巷實測，發現有聲號誌明顯偏離人行道，距離快車道僅不到20公分，視障者使用起來非常危險。

林家德感嘆說，有時到了陌生環境，找不到有聲號誌按鈕，就會不敢過馬路，若按了沒聲音，心裡就會更緊張，必須等待別人幫助。

1個月內全面改善

對此，交工處總工程司劉嘉祐說，1個月內全面清查有聲號誌路口，清除周邊的障礙物，確保視障者使用的方便性，另外會加強巡查頻率，新設的號誌地點選擇，也會請視障者提供意見，及早了解他們的需求；至於藏在花圃和樹叢中的號誌桿，須請公園處直接將花圃移除。

(中國時報)