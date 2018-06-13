公辦都更牛步 8年僅2案動工

2018年06月13日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市升格後大力推行公辦都更，但8大公辦都更案，財政局主導6案全部掛蛋，至今沒有1案動工；至於城鄉局主導2案中，大陳社區單元2、新店行政園區動工，但大陳社區單元1、3、4同樣流標，單元5、6、7仍在規畫中，再次證明推動都更難度高。

大陳單元2 建商賠本進場

新北市長朱立倫上任後力推8件公辦都更，都更處主導永和大陳義胞社區都更案，分7個單元更新，其中單元2經4年整合，已在2016年動工；新店行政園區則預計2020年完工。

至於大陳社區單元1、3、4今年4月流標收場，地方人士指出，大陳社區有私有、公有、占用或是有房無地等產權相當複雜，單元2根本是建商賠本進場，其他單元想順利標出去難度高。

另，財政局主導6件公辦都更案，民權段從2012年公展開始，歷經多年整合，直到去年才通過審議、今年3月核定，目前正在申請建照階段，最快下半年動工，但其他案件就沒有這麼順利。

財政局主導6案 仍然掛蛋

三重光興段消防分隊周邊公私有土地都更案，即便距捷運台北橋站只要5分鐘，更鄰近光興國小、光興公園及重新商圈，但2015年上網招商，廠商興趣缺缺，財政局取消沒收保證金機制，也延長整合期等，仍流標4次。

財產開發科長張志益指出，三重光興段旁有連棟五層樓公寓，不少建商打聽過後，認為整合難度高，全案流標作收，市府預計6月再降低門檻上網招商；樹林東昇段同樣也因房市低迷，加上地段非高房價地段，廠商興趣缺，內部檢討後，最快月底上網。

張志益說，土城運校段已達整合門檻，送都更審委會；新莊文德段因建物歷史價值問題，文史團體有意見，持續溝通；汐止智興段去年完成簽約，目前整合已達60％以上，案件持續推動中。

(中國時報)