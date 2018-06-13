啟動網攻 謝文進箭在弦上

外界認為新竹市議長謝文進有可能最快在本月29日的臨時會結束後宣布參選市長。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

下屆新竹市長選情日趨白熱，無黨籍的市議長謝文進近2個月積極增加網路文傳攻勢，檯面上在聽取各方意見，實則已箭在弦上，只剩何時正式宣布參選。而市議會在本月25日至29日召開臨時會，地方政壇預估，最快臨時會結束的6月底、7月初可能就有「結果」。

謝臉書po文 拭目以待

無黨籍的市議長謝文進在今年4月中旬丟下政壇震撼彈，傳聞將從原本為林智堅努力扛轎、全力相挺的角色，一躍成為競爭者，而地方確信謝文進此屆如此力挺是因老戰友柯建銘之託，而下屆無法再被勸說原因也讓各界議論，尤其箭在弦上，各界認為似乎大勢已定，臨時會後即能見真章，他個人則是在臉書說「拭目以待」！

三強鼎立 7月見真章

但截至目前，謝文進仍未鬆口，只說「有決定一定通知」，但網路文傳攻勢已是一波波出擊，甚至是過去少見針對林智堅施政評論。昨天最新的1篇臉書文章，謝文進就批評動物園搬遷造成珍貴動物死亡，及剛舉辦完的「新竹300」大遊行，認為是「動物的災難與浩劫」。

文末提到剛獲評為5星市長的林智堅，他說，林雖被媒體人喻為「創造5星奇蹟的神奇小子」，但我們靜下心來想想，這3年多來到底新竹市改變了什麼，我們還需要去造神嗎，一座城市的進步不該是如此。

面對謝文進的山雨欲來之勢，「國」、「民」兩黨許明財與林智堅則是堅持自己的步伐，許明財仍以藍天團結為號召勤走基層，林智堅則是主打政蹟，認為敵人仍在自己的表現。三強鼎立之勢是否上演，7月應能揭曉。

(中國時報)

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