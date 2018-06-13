iBike有保障 推第3人責任險

2018年06月13日 04:10 中國時報 盧金足 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

如果被iBike撞到誰要賠？台中市iBike租賃站已達270站，交通局長王義川表示，iBike今年暑假將達成300站、600公里、9000輛的「369」目標，為保障民眾騎乘安全，將動用第二預備金、預計花博前推動iBike第3人責任險，民眾租賃iBike，需完成登錄才能獲保障。

需完成登錄 才能獲保障

市議員謝志忠、蔡雅玲等人在交通地政委員會提案，公共自行車事故偶有發生，無論是撞傷人或摔車、與其他交通工具發生碰撞都有保險需求，雙北市及高雄市6月1日都正式投保公共自行車險，要求市府編列預算投保公共自行車險。

王義川說，高雄投保公共自行車傷害險，但傷害險規定14歲以下不能騎、身高140公分以下或190公分以上不能騎，台中iBike很多都是國中生在騎，為兼顧民眾使用iBike效益及保險內容完整性，評估1年約須編列300萬元，目前正研議中，最快今年推動。

「369」目標 暑假將達成

張玉嬿、陳淑華、吳瓊華等多名議員提案，於大甲、大安、西屯區溪西圖書館及大墩公園等地，爭取增設iBike公共自行車租賃站，方便市民交通便利。交通局回應，議員建議的部分站點已完成會勘，明年起展開新「300站」計畫。

此外，副議長張清照已爭取在海線的清水牛罵頭停車場及高美溼地設置4座iBike站，並接續爭取清水火車站、紫雲巖、清水高中及鰲峰山設站。相關單位12日到現場會勘，清水區長張明昌表示，公所將在水溝上加蓋40公尺，以利iBike 設站，預估工期約需2個月。

(中國時報)