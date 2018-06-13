雲林首辦龍舟賽 府會較高下

2018年06月13日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣首次舉辦龍舟賽開賽在即，縣議員陳俊龍質詢雲林辦龍舟賽的意義？縣長李進勇表示，跟民眾一起過節慶也帶動觀光發展，不須因典故來自大陸而屏除。縣府一級主管組成的龍舟隊伍日前才練習乾划，14日將首次下水排練，18日上場。

16-18日 宜梧滯洪池登場

雲林縣府16日到18日連續3天將在口湖鄉宜梧滯洪池舉辦首次龍舟賽，共116支隊伍報名。18日端午節決賽日，由李進勇領軍的縣府一級主管隊伍將與縣議會議長沈宗隆領軍的縣議員隊伍進行表演賽。

日前縣府一級主管首次在縣府大廳練習乾划，縣長李進勇擔任鼓手，不少人拿槳手忙腳亂，手肘互撞，最後終於動作一致。

新聞處長張凱傑表示，縣府隊有18名槳手、1名鼓手，舵手由專業人士擔任，大夥已學會穿救生衣、上船、坐船技巧，只差真的下水。

張凱傑說，更大挑戰的是18日一級主管們要先上台跳花鼓演出，然後穿花鼓裝划龍舟與縣議會隊伍一較高下。

縣府隊初體驗 手忙腳亂

議員陳俊龍12日質詢縣府舉辦龍舟賽意義，迄今未聽過完整論述，多數縣民也不知有龍舟賽，縣府不必諱言典故，應使此事與雲林產生更大聯繫以作為行銷。

李進勇答覆，透過划龍舟來紀念「節慶」，也可以帶動觀光發展，這是縣府跟民眾一起過節慶，豐富節慶內容的作為。

陳俊龍詢問李進勇沒有把「屈原」兩字講出來，是否覺得怪怪的？李進勇先笑後答，划龍舟已從歷史意義轉型為體育競賽活動，元宵、中秋等節慶都已經內化為台灣人的生活文化，不必因為典故來自大陸就不辦。

(中國時報)