富岡港候船室 讓人耳目一新

富岡港候船室改頭換面，廣場上的大型彩虹扭蛋機，相當吸睛。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東富岡港是進出蘭嶼、綠島的重要門面，但是環境雜亂無章，常遭人詬病，台東縣政府與台東區漁會聯手從候船室開始改造，除了2樓的景觀餐廳以外，還引進繽紛的巨型彩虹扭蛋機，脫胎換骨的富岡港候船室，要讓遊客有幸福感。

門面改造 候車亭變美

富岡港候船室真的不一樣了！廣場上首先映入眼簾的是候車亭懸空的紫藤花架及蝴蝶、歐式傘架座位區，及飲料、輕食等歐式餐飲單車，頗有歐洲的氣息。

最吸睛的莫過於近日已在台東的臉書社群瘋傳，5公尺高、台東首見大型彩虹扭蛋機，內有8000多顆扭蛋，試營運兩天已有700多顆被扭走，大獎包括沖繩來回機票、吸塵器、手機等等，遊客投下特製的大號代幣，打開扭蛋，會出現「搶救瀕危動物」等字語，究竟是什麼獎，到櫃台兌獎，答案才揭曉。

景觀餐廳 視覺設計佳

進到候船室1樓是購票窗口及台東縣農會經營的伴手禮精品館，沿著彩虹階梯上到2樓的景觀餐廳，天花板採工業風，牆面上有令人驚艷的視覺設計，露天廣場也綴滿翠綠色花草及彩蝶，面對的是港口的無敵海景，由於漁市場就在旁邊，每天提供「秒送」海鮮套餐。

台東區漁會總幹事李振元指出，漁會與銀谷國際開發公司合作，將富岡港候船室廣場及2樓大幅改善，在視覺上讓民眾耳目一新，同時也能品嘗到台東在地海鮮，未來也計畫提供舞台由在地藝人進駐，讓民眾晚間休憩有不一樣的選擇，未來希望朝觀光漁港發展。

銀谷總經理張美齡表示，改造的候船室不只是搭船的功能，從廣場到2樓景觀餐廳，以「馬嗨幸福部落」為名，希望逐步打造成具有幸福氛圍的觀光漁港。

(中國時報)

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