成醫30歲院慶 宣示提升醫材發展

2018年06月13日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

成大醫院12日慶祝30周年院慶，並啟動「醫材產業聚落共創國產國用」儀式，宣示產學研醫將攜手提升醫材產業的發展。成醫出身的行政院長賴清德專程南下祝賀，並肯定成醫與醫材業者合作切入國際領域，台灣的醫療絕對可以走出一條非常不一樣的道路。

成醫30周年院慶，冠蓋雲集，包括衛福部長陳時中、科技部長陳良基、教育部代理部長姚立德以及台南市代理市長李孟諺等人都出席典禮，共同見證成醫帶動國產醫用政策，首創智慧醫療體驗場域的成果。

現場還連線到成醫病房大樓，由心臟內科主任劉秉彥介紹成醫國產國用及智慧場域成果，並展示成醫與康定公司合作建構的無線生理監測與中央生理管理智慧場域，能更有效提供病人在心臟科的診療服務。

另外，家醫科主任吳晉祥也展示與廣達公司合作建構的遠距社區醫療智慧服務，現場連線到將軍區，藉由醫病互動網，讓早期疾病事先得到控制，進而落實偏鄉遠距醫療服務。

成醫指出，目前該院有產房、骨科、外科、心臟內科等科別場域，積極與南科醫材產業聚落合作，透過國產醫療設備的臨床醫護體驗，進而將醫師與病患的使用經驗，回饋給參與的廠商，達到醫療設備精進的目標。

賴清德認為，成醫配合政府協助醫療產業，提供包括骨科、外科、甚至遠距AI的領域與醫材業者共同合作，用創新模式創造雙贏，非常難得。他還強調，政府拚經濟，並不限傳統產業，新興領域的產業尤其重要，醫材就是其中一項。

(中國時報)