蔬果五大公會 明串聯挺吳音寧

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中國時報
／台北報導

北農總經理吳音寧上任後爭議不斷，但北農的農委會公股代表邱進福12日表示，吳專業認真卻屢遭外界抹黑，14日將聯合蔬果五大公會為吳聲援，同樣身為北農常董的張永成則反嗆，「去問問農民獲利有沒有提高再說！」

為避免吳音寧爭議延燒到年底選情，民進黨全黨鼎力相助，北農常董、青果公會聯合會理事長邱進福12日接受廣播節目電訪證實，本月3日獲總統蔡英文接見時，他當場為吳抱屈，直言吳積極認真、業績優良卻屢遭抹黑，就連在北市議會被輪番羞辱炮轟時，綠營議員也無人出手相救！

蔡英文隨即指示祕書長陳菊致電為她打氣，並聯絡民進黨北市議會黨團總召李慶鋒，要黨團力挺吳音寧協助面對政治攻防。

邱進福說，吳上任後不僅提升產銷制度，近期還爭取經費擴充蔬果農業檢驗室，質疑一間公司CEO月領14萬算高薪嗎？更直言讓吳留任，對民進黨選情有加分效果，邱也預告明天聯合青果公會、同蔬菜公會、承銷商聯誼會、進口商聯誼會與發菜協會等五大公會，舉辦記者會為吳聲援。

北農常董張永成不滿回應，如果說今天因為蔬果價位好，農民出來力挺吳就算了，但現在是為了政黨利益就強硬護航，吳音寧無法提高農民獲利，農委會副主委陳吉仲竟也稱蔬果歷年新低價是「平穩」，不知定義是什麼？

至於台北市長柯文哲先前兩度派人赴北農查帳，事後承諾將盡速對外公布調查報告，對此，北農高層認為北農是民營公司，調查報告公布與否須待19日臨時董事會討論後決定，因此北農爭議是否能真相大白，仍是未知數。

(中國時報)

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