新聞透視－法令綁手綁腳 都更喊喊罷了

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中國時報

政府主導公辦都更，引領民間都更遍地開花，整座城市煥然一新，事實證明，不管民進黨、國民黨，甚至自許白色力量的柯文哲，都更不會從龜速變成高速，只有中央大刀闊斧的鬆綁法令、拔釘作為，才能讓都更順利進行，否則，市長不管換誰來當，都是一樣的結果。

台灣推動都市更新已有數十年歷史，但至今仍然看不到大規模都市更新，大地震傷痛歷歷在目，但民眾「今天公祭、明天忘記」的態度，全台都更牛步，堪稱國際大笑話。

2010年蔡英文、朱立倫競選新北市長，紛紛提出都更願景，朱立倫上任後推動8大公辦都更，但近8年卻僅2案動工、1案即將動工，其餘案件一拖再拖，公辦都更這項政策確定不及格。

蔡英文執政後，雖喊出「大規模都更，是必然要走的路」，至今任期過了一半，都更還在法令修正中，提出的都更獎勵更是杯水車薪，做不到就是做不到。

年底大選將至，國民黨新北市長參選人侯友宜再喊出「捷運到哪裡、都更就到哪裡」，希望透過政府主導，加速都更速度，但地方政府權責有限，恐怕也只能淪為「口號都更」。即便自許行動效率的民進黨蘇貞昌，恐怕也好不到哪去。

都更最重要的問題卡在整合，公辦都更案件，廠商躍躍欲試，但如何完成整合確是大有問題，政府冷眼旁觀業者整合，光靠建商單打獨鬥，當然推不動；公辦都更如此，試問要怎麼鼓勵民間參與都更？

都更法令多頭馬車，除提高獎勵提高誘因，中央與地方政府更該積極介入整合，貫徹公權力策略，否則，口號再漂亮，不過都只是騙選票的招數。

(中國時報)

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