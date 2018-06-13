端午連假防塞車 國道5號加強取締

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣政府在昨天（12日）提出6月16日至18日的端午3天連假交通疏運計畫，縣府指出，國道客運在尖峰時段將密集發車，台鐵樹林至花蓮的對號區間快車也有百元優惠票價，為紓解國道5號車流，警察局將加強違規取締，維護交通順暢。

昨縣務會議後，代理縣長陳金德表示，為兼顧長隧道安全與宜蘭產業發展，雪山隧道在深夜離峰時段應開放大貨車。但對此高速公路局官員表示，考量危險性與雪隧設計，雪隧沒有通行大貨車的計畫。

縣府建設處長林國民表示，依據歷史資料分析，連假首日國道5號南下段從清晨6時就會湧現車潮，北上則從第2天下午1時出現返鄉車流。

但林國民說，氣象局預測連假期間有鋒面影響台灣，下雨機率高，如蘇花公路舊線因落石而中斷，蘇花改將開放部分時段行駛大貨車、機車，倘若實行將是蘇花改蘇澳至東澳段首次通行大貨車、機車，縣府會與警察局密切注意。

宜蘭縣警察局長吳坤旭說，國道5號壅塞時，有時會讓宜蘭、羅東、礁溪市區各幹道造成影響，警察局會落實違規取締，盡速排除壅塞，有鑑於今年清明連假首日蘇花改壅塞，建議用路人可以提早一天通行蘇花改到花蓮。

縣府表示，連假期間國道客運有85折優惠，尖峰時段平均3至5分鐘發1班車，離峰20分鐘1班，搭乘國道客運轉乘載地客運享有市區公車一段票免費優惠；台鐵樹林到花蓮的5694、5696、5698班次，花蓮到樹林5695、5697、5699班次將提供百元優惠票價。

(中國時報)

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