陳佩琪求償500萬 要三立道歉

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲妻子陳佩琪認為《三立電視》的「54新觀點」節目主持人陳斐娟，與來賓曾勁元律師，刻意扭曲事實，質疑倆夫婦財產申報不實、來源不明，嚴重損害2人名譽，12日委請律師到台北地院遞狀，訴請三立電視與陳斐娟、曾勁元，連帶賠償500萬元，並在三立官網刊登道歉啟事3個月。

北院表示收到民事起訴狀後，將分案由民事庭法官負責審理。

陳斐娟、曾勁元在今年5月25日的三立節目中，質疑監察院有關柯P夫妻財產申報資料，陳佩琪不滿陳、曾2人刻意扭曲夫婦倆的財產申報資料，誇大不實指稱財產申報不實及來源不明。

陳佩琪1周前透過律師發出信函，表示財產申報都由她全權處理，三立的節目，對柯文哲惡意攻擊，損害丈夫和她的名譽。因陳、曾兩人逕自將柯P申報財產後，捐出的491萬元，當成柯P申報前的財產支出，還有2人無視財產申報資料註明柯P還欠父親1000萬元的債務；擅自推斷柯P選前沒有存款，質疑財產申報不實，更亂臆測柯P的存款來自財團。

陳佩琪向三立電視反映，但未獲回應，所以請律師發函限期1周內道歉並捐款做公益，並在等不到三立及陳、曾道歉下，陳佩琪委請律師到北院遞出民事起訴狀，捍衛她與柯P的名譽。

陳佩琪昨晚也在臉書發文，除強調不滿三立54新觀點，來賓和主持人誣指自己和柯市長有2000多萬不明財產來源，也透露是第一次上法院告人，還痛批，主持人與來賓把自身利潤與遂行自身特殊政治目的建立在誣衊首都市長之上，孰可忍？孰不可忍？！

陳佩琪說，私產是和先生行醫近30年所獲得的工作報酬，不容被誣衊，所以委請林智群律師提出損害名譽之民事求償。她也承諾，所獲得的名譽賠償金，無論金額多寡，會全數捐贈公益團體，並在臉書向外界公告。

(中國時報)

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