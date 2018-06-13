反日月潭孔雀園BOT案 邵族怒吼

2018年06月13日 04:10 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

南投縣日月潭孔雀園開發BOT案12日複審通過環境影響評估，但由於行政院原住民族委員會已在日前公告「日月潭為邵族傳統領域」，除非邵族人同意，否則，孔雀園還是不能蓋飯店。

南投縣政府觀光處長王源鍾表示，尊重環評複審決議。該日月潭孔雀園開發BOT案基地面積約1.6公頃，得標業者獲得50年經營權，必須投資10億元以上，興建超過200個房間的旅館，周邊則進行綠美化，成將為民眾遊憩的公園。

日月潭孔雀園開發為觀光遊憩設施BOT案昨在南投縣環境保護局進行環境影響評估複審會議，邵族人聚集場外抗議，要求縣政府撤銷BOT案，否則將控告官員瀆職。

民進黨籍立委蔡培慧到場聲援邵族人，她質疑南投縣政府未徵詢邵族意見，賤價出租土地，圖利財團，孔雀園土地屬於邵族生活領域，不得開發為旅館。

邵族人強調，尊重原住民傳統生活領域，是聯合國揭櫫的普世價值；過去，縣府表示因為日月潭觀光人潮多，住宿供不應求，要興建大型旅館；但現在，大陸遊客銳減，住房率很低，蓋飯店的理由已經不存在！

他們氣憤指出，邵族人已經失去太多，不要把僅存的土地都拿走，族人拒絕掠奪開發，要求縣府撤銷開發案，歸還祖靈地，而且，原住民傳統生活領域已經公告，希望縣府依法行政，開發未經邵族同意，就是違法。

(中國時報)