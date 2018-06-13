泰德美術館典藏 714高雄開展

高雄市立美術館長李玉玲（左）與日本橫濱美術館長逢坂惠理子在羅丹〈吻〉大理石雕像前合影。（高美館提供）

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中國時報
／高雄報導

英國倫敦泰德美術館《裸》典藏，歷經紐西蘭、韓國、日本巡迴展出，將於7月14日至10月28日登陸台灣，在高雄市立美術館露臉，為迎接台灣的第1次，高美館長李玉玲更親赴日本觀摩，並承諾台灣展場必會讓觀眾耳目一新。

以西洋藝術史最為經典的「裸」題材為主軸的《裸：泰德美術館典藏大展》，在國際巡迴之旅後，來到最後一站台灣．高雄，無論是展出的名家作品之多，或作品時間跨度之大，還有展覽主題的特殊性，可謂未演先轟動。

高美館長李玉玲為了這次大展，5月30日特地前往日本觀摩，她提到，這是泰德美術館的典藏品首度來台，高雄更是在台展出的唯一一站。橫濱美術館長逢坂惠理子也提到展覽在日本展出時，被盛讚是「近幾年來最棒的展」。

《裸》展囊括羅丹、雷諾瓦、竇加、馬諦斯、畢卡索、皮耶．波納爾、亨利．摩爾、法蘭西斯．培根、德．庫寧等世界知名藝術家的經典之作，包括羅丹作品〈吻〉的大理石版本，台灣站還有限定的皮耶．波納爾展品。

展覽另包含首次在台灣公立美術館展出的盧西安．佛洛伊德、大衛．霍克尼、露易絲．布爾喬亞、翠西．艾敏等大師作品，將從歷史神話、現代藝術思潮，以及當代的政治、種族、性別等議題，讓大眾一窺裸體的藝術表現。

(中國時報)

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