大武山文學營 搭火車微旅行

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中國時報
／屏東報導

「2018屏東大武山文學營—島嶼旅行的微旅行」登場，今年除了傳統專題講座外也安排火車之旅，帶民眾參觀屏東特色車站，並邀請知名旅遊作家劉克襄及王浩一進行座談。劉克襄也分享他的「解憂火車」，是目前全台唯一還在行駛的藍皮普快車。

今年大武山文學營將在7月21、22日登場，21日文學專題講座邀請去年獲得金鐘獎生活風格節目主持人獎的劉克襄和王浩一，以「旅行的現實與美好想像」及「老樹的文學之旅」為主題，和民眾分享屏東的旅遊文學之美。

第2天火車之旅由屏東在地文史工作者帶路，從屏東車站搭乘火車，到達屏東線僅存的日本時期木造車站「竹田驛站」，接著到佳冬站走訪佳冬小鎮，欣賞蕭家古厝、楊家宗祠等人文古蹟，最後前往南州站的南州糖廠。

劉克襄分享，每次要搭火車進入屏東時，他總要坐在可以看見高屏舊鐵橋的一邊，看著鐵橋與沙洲上水鳥，心情也跟著興奮起來。他也特別推薦一班由屏東枋寮開往台東，現全台唯一還在行駛的藍皮普快車。

屏東車站站長董阿成說，這是3671班次的普快車，每日上午10時55分由枋寮出發，行駛11站於13點21分抵達台東。劉克襄形容這是輛「解憂火車」，頭頂有旋轉風扇，窗戶可以打開，沿途可慢慢欣賞山海美景。大武山文學營歡迎高中以上學生及民眾報名，上網填寫資料並至屏東演藝廳1樓服務台繳交500元報名費。

(中國時報)

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