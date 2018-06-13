院生疑遭性侵 機構隱匿毀證

吳姓護理師泣訴壓力很大，但還是要勇敢替弱勢發聲。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮吳姓護理師勇敢揭發某私立啟能中心6旬職工性侵院生案，宛如台版《熔爐》的駭人事件，現又有離職的王姓社工也站出來，指控另間教養院機構知情不報，懷疑受害者恐是二度受害，12日由吳代寫訴狀，屆時也將出庭作證，挺身為弱勢討公道。

監委王美玉等關切

花蓮縣某私立啟能發展中心，驚傳女院生長期遭張姓幹部性侵，機構社工主任及部分老師涉嫌長期包庇，導致多名院生受害，張男日前遭警方移送花蓮地檢署偵辦後，監察委員王美玉、王幼玲及林雅鋒也表達高度關注，將全面著手調查社福機構。

隨著護理師勇敢揭發醜聞後，另一名王姓女社工也站出來，再爆出「案外案」，王姓社工表示，3名從這間啟能中心轉出的院生，其中一人轉置另間教養院機構後，在院外疑遭不明人士性侵，但王女指控發現後通報單位主管卻未獲回應，證據竟然還遭到銷毀。

吳姓護理師昨日上午至花蓮地檢署向檢察官陳述案情，在徵求王姓社工同意後，代向檢方遞告訴狀舉發，並表明願意被傳喚出庭作證，強調「事情被掩蓋了，不代表就不存在」，希望社福單位將心比心，不要再有發生知情不報，隱匿案件的情形。

機構否認接獲通報

吳姓護理師坦承受到壓力，也忍不住落淚說，有人到現在任職的單位要求不要聘用她，對此，遭控隱匿不報的教養機構回應，該3名院生2015年5月由其他中心轉介過來，但迄今從未接到王姓社工通報，將對王女保留法律追訴權。

花蓮地檢署主任檢察官郭瑜芳說，目前確定願意作證的被害人共4人，而被告張嫌已被限制出境，考量張男身體狀況不佳，將視身體狀況適宜時傳訊，再決定後續偵查作為；至於安置機構工作人員有無涉及隱匿犯罪事證，檢察官也將另案偵辦。

(中國時報)

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