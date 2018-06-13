挨諷文大包租公 侯友宜坦蕩

2018年06月13日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

侯友宜因妻子名下建物租給文化大學當宿舍，屢成各界箭靶，遭抨擊為年收2000萬元的包租公；侯友宜12日受訪時強調，土地建物申請99戶門牌完全合法、也依法繳稅，使用管理都是文化大學，若使用不當該處理就處理，他們無權介入，自己做事問心無愧、光明磊落坦蕩蕩。侯另提到當初同袍戰死街頭與兒子往生一事，難得落下男兒淚。

依法繳稅 屢遭對手攻擊

侯友宜包租公事件屢成政敵攻擊目標，從初選階段同黨的李慶元、金介壽登報攻擊，近期綠營立委段宜康、蘇貞昌陣營更是持續批侯違法。

綠營立委段宜康12日在臉書以「侯董」諷刺侯友宜，指侯妻名下土地，在取得使用執照前，已申請99個門牌，且侯和文大簽約是任副市長時期，門牌不是文大申請卻要文大說明，出事推給學校很不重情重義。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞更指，侯友宜夫婦所興建的文大宿舍大群樓為「特住二」，日前被台北市都發局認定使用不合規定，又被爆料校方為付高價租金，原先規畫給200人居住的宿舍，被迫增加為400人宿舍，侯應誠實面對。

文大管理使用 依法處理

侯友宜12日上廣播節目被主持人黃光芹問到此事時表示，「這是妻子娘家留下來的財產，蓋屋的錢也是娘家拿出來的，女婿是要說什麼？」侯說，妻子娘家早年就是要做這個，其他土地一塊可以蓋高樓開200、300戶，這塊土地是開了99戶、99個水電，一切依法申設。

侯友宜說，房子是文化大學使用管理，基本上在法律上沒有名目介入這個事情，他這輩子做事光明磊落坦蕩蕩，且20幾年前蓋這棟的時候，他就跟妻子娘家交代「你租誰都沒關係，你就要繳稅、開發票」，今天做事問心無愧，如果文大使用不當，該如何處理就如何處理。

受訪憶亡子 落下男兒淚

專訪中侯也針對居住正義是民粹一事，強調居住安全與正義是並行的，對於危險老舊、海砂屋部分，政府要魄力解決，不能擺爛；侯另提到當初同袍戰死街頭與兒子往生一事，難得落下男兒淚，展現柔情的一面。

(中國時報)