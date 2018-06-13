缺人力 生命線接通率僅25％

2018年06月13日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

「我以前脾氣暴躁，曾2度砸爛女兒的電腦！」50歲的秀芬，過去身兼媳婦、妻子、母親、職業婦女多重身分，各種壓力讓她喘不過氣，6年前一場音樂會讓她加入生命線的行列當志工，200小時的訓練，以及擔任大夜班接線生溝通中，重新檢視自己，做人處事變得圓滑、家庭關係也改善，順利度過家庭低潮。

勸募活動 100店家響應

桃園市生命線協會主任張翠華說，27年來每年有逾6萬通來電，雖然有139名志工，但24小時排班下，白天4線、晚間2線，平均接通率只有25％，等於4通只有1通能即時回應，尤其大夜班接聽率更是降到僅1成，晚間10點半到12點又是求助高峰期，至少缺40名志工，加上勸募困難，資金缺口高達230萬。

大夜班20人 1成接聽率

「政府預算有限，但民力無窮！」桃園區議員參選人、生命線長期發展委員會召集人邱德順說，桃園市生命線協會首度發起「零錢箱」活動，預計招募桃園100個店家響應，希望積少成多，讓生命線24小時不斷線。

擔任6年大夜班志工的秀芬分享，曾有女高中生半夜來電，她發現情況危急連忙通報警察介入，雖然少女怪罪她驚動大家、讓父母知道，但也成功挽救生命，讓她很滿足，和同期的好搭檔秀鶴都是職業婦女，仍請纓擔任大夜班的接線生，好默契數度挽救生命，2人強調大夜班志工非常不足、僅20人，呼籲大家加入生命線行列，拉求助者一把，讓桃園人傾訴人生的困頓、度過低潮。

(中國時報)