花博不缺席 中西區盼接駁站

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳淑芬 ／台中報導 ／台中報導

台中世界花卉博覽會將在年底登場，立委黃國書服務處與中區商圈代表12日爭取在中、西區規畫花博接駁巴士，強調中西區是中市舊城區發源地，且旅館共占中市合法住宿供應量的28％，花博國際盛會預估吸引800萬參觀人潮，「中西區一定不能缺席！」

爭取藉機行銷舊城區

對此，台中市交通局長王義川表示，花博疏運目前規畫在火車站周邊的旅客運輸會以火車為主，並加開班次因應。至於接駁車部分會再研議。

黃國書服務處、自由路商圈主委陳東揚及繼光街、電子街商圈等業者代表，在全安堂太陽餅博物館舉辦「花博不缺席」說明會，中區區長黃至民及經發局代表等與會。黃國書認為中市舊城區近年進步及改變，台中人都看得見；綠柳川整治成果連外縣市也來取經，希望藉由台中花博向世界行銷舊城，花博接駁車等相關規畫能更完善。

整合增加經濟效益

黃國書服務處執行長黃守達在會中表示，花博園區位於豐原、后里及外埔區，中市交通局目前規畫12條接駁車路線僅限於山線、海線及屯區。中、西區的合法旅館共近百家，占中市合法旅館住房供應量28％，可吸納龐大觀光客，建議市府將中、西區規畫成花博中繼站，增設花博接駁車，整合增加經濟效益。

陳東揚表示，中區位於台中火車站、客運轉運站，區內有第二市場、台中公園及台中州廳等歷史古蹟，還有知名的綠柳川景觀，花博接駁車一定要進來中區，並增設觀光指示標誌，讓文化觀光發揮加成效果。

(中國時報)