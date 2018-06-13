鹿草6小學畢業生 走讀社區

鹿草國小學生吳峻嘉（前左一）興奮表示，自己獲得新知識，第一次知道沙漠玫瑰的嫁接方法。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣鹿草鄉6所國小12日聯合舉辦畢業生家鄉巡禮活動，透過實地走入社區，了解在地產業與歷史文化，鄉長楊秀玉非常認同校方理念，同時出資補助相關費用，讓73名小六生在畢業前夕走訪鹿東社區三合院、聖德宮武舉人旗杆座，了解遠近馳名的嫁接技術等，親近土生土長的家鄉。

畢業巡禮 共襄盛舉

活動聯繫人後塘國小校長葉炳成表示，往年各學校多半會以行腳或騎自行車等方式，舉辦「走讀社區」的巡禮活動，儘管形式不一，最終仍希望學生多認識家鄉。考量部分小校的學生人數不多，既不易辦理也較冷清，因此今年首度由鄉公所主辦，邀集鄉內共6所小學，73名畢業生共襄盛舉，除能彼此進行交流外，也可發揮「共享經濟」效益，搭乘遊覽車，多走訪幾處社區景點。

楊秀玉指出，鹿草鄉雖沒有主體性建築，生活機能也不比鄰近的朴子市發達，但鄉內擁有豐富的人文史蹟、傳統三合院建築與享譽國際的嫁接培育技術等，期許畢業生透過家鄉巡禮，發現鹿草的好，對鹿草產生更多感情，進而「把根留在鹿草」，她十分支持也樂見未來此一活動能朝向常態性辦理，文化教育過程漫長，卻相當重要。

訪7景點 親近家鄉

負責規畫路線的鹿草數位機會中心總幹事曾俊銘表示，此次走訪7處景點，綜合性認識家鄉特色，包含沙漠玫瑰嫁接技術、蘭花溫室栽培與手工竹編蒸籠等；鹿草國小學生吳峻嘉興奮表示，自己獲得新知識，第一次知道沙漠玫瑰的嫁接方法；同校的張佩妮則說，從沒去過聖德宮，正好藉由此次機會，了解武舉人旗杆座與科舉制度的由來。

(中國時報)

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