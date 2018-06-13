日本腦炎高峰期 高市現6例

2018年06月13日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

日本腦炎進入流行季高峰，全國累計12例，高雄即占半數。其中，更有4例是林園群聚感染，防疫團隊第一時間針對藏有病媒蚊的豬舍進行防治，捕獲逾12萬隻三斑家蚊，並初步完成疫情影響範圍內豬隻疫苗接種，全面防堵疫情擴散。

高市疾管處長潘炤穎指出，高市6例日本腦炎，經過健康追蹤後，2例已康復、4例住院治療中，其中林園自5月24日累計4例個案群聚感染，5月31日及6月7日驗出林園2處豬舍捕獲三斑家蚊帶有日本腦炎病毒，經病媒防治及疫情調查3000多戶，均無疑似症狀。

疾管處表示，驗出日本腦炎病毒蚊的豬舍內所有豬隻，未接種日本腦炎疫苗，大量豬隻加上為數眾多的三斑家蚊形成感染窩，造成社區群聚疫情，防疫團隊在疫區周遭放置125處捕蚊燈，共捕獲12萬餘隻三斑家蚊。

林園豬舍爆群聚感染

市府跨局處聯合稽查7處畜牧場，強化豬隻疫苗接種及豬舍環境管理，共開立5張舉發單，現場母豬數量與列管數不符且部分母豬及適齡豬隻未完成日本腦炎疫苗施打亟需改善，經催種已於11日完成全面免疫接種，預計14日再次複查。

接種疫苗 預防最有效

衛生局提醒，疫苗接種是預防日本腦炎最有效方法，籲請市民依規定時程讓幼兒接種；另豬隻及養豬畜牧場工作人員盡速疫苗接種，避免於黎明、黃昏等病媒蚊活動高峰期，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地點附近活動。

(中國時報)