首創抽水站自動化 北市安啦

今年首波梅雨鋒面將報到，針對地勢低漥地區，水利處已備妥抽水機並完成測試，會視雨勢狀況機動啟動抽水機。（北市水利處提供）

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中國時報
／台北報導

今年首波梅雨鋒面報到，氣象局預估18日前全台有雨，甚至有瞬間強降雨發生，民眾擔憂去年6月2日豪大雨造成北市多處淹水情況重演，北市水利處長陳郭正昨（12日）表示，防汛期前已完成水利建造物檢查及抽水機具操作演練；易淹水地區也增設滯洪池、分洪道、拓寬排水箱涵等工程，並備妥抽水機具做好防洪萬全準備。

去年0602豪大雨，造成內湖區大湖山莊街、文山區興隆一帶多處積水，尤其大湖山莊地下停車場淹水超過50公分，車輛瞬間變成泡水車，水利處為了改善積水問題，事後已經針對大湖山莊街周邊新增3處截流溝、側溝進水格，並擴大排水箱涵，增加排水面積。

此外，文山區防洪改善工程部分，包括完成2項排水分流工程、2處滯洪池新建及1抽水站機具設置，而辛亥路憲兵營區東側滯洪池擴建工程，預計今年底前完工。

針對地勢低漥地區，水利處設置堤防、抽水站，包括興建堤防109公里，完成率88％，抽水站66站、臨時站21站，除完成機組汰換，還全國首創抽水站自動化，管理員可依河系、地域及操作特性分區遠端監控管理。

陳郭正表示，民眾對於防洪總想到堤防，因應極端氣候及瞬間強降雨，治水不僅只顧蓋堤防，需採取總合治水理念，落實上游保水、中游減洪、下游防洪，目標2030年北市雨水下水道每小時容量從78.8毫米雨量提升至每小時88.8毫米。

面對梅雨鋒面可能造成連日豪大雨，水利處提醒民眾清空道路側溝垃圾、障礙物，同時指派防水閘門專設人員，以因應瞬間強降雨。

民眾若欲查詢最新水情，可以上防災資訊網或北市行動災APP，掌握豪降雨情況及水閘門開關等資訊。

(中國時報)

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