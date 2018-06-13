千斤大南瓜 有望破亞洲紀錄

2018年06月13日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

一年一度的全國大南瓜比賽月底將在新北市淡水金色水岸廣場登場，今年因梅雨晚到、氣候穩定，淡水區農友的南瓜又大又美，曾拿過4次全國大南瓜重量組冠軍的南瓜達人林建訓說，栽培的大南瓜目測已有800、900台斤，可望在採收時突破千斤，刷新亞洲紀錄。

全國大南瓜比賽食用南瓜品質組的競賽評比12日於淡水區農會舉辦，今年除了以往的外觀色澤評比，首度將口感、甜度納入評分項目，農友黃金城的南瓜以超高甜度19.6、總評分95.25獲得冠軍。

全國大南瓜比賽4屆冠軍淡水農友林建訓也現身比賽會場，林建訓向在場農友分享喜訊表示，今年他與徒弟全蔣清種植的幾顆大南瓜，很可能刷新亞洲最重紀錄，其中一顆目測已達近1000台斤，可望在採收時達到1200多斤，一舉刷新我國紀錄868斤及亞洲紀錄935斤。

被問到今年是否有信心再次奪冠？林建訓笑說：「我徒弟比我更厲害啦！」不過，他也預估今年參賽的大南瓜絕對超越歷年規模，前3名大南瓜重量都可望超過1000斤。

淡水區農會表示，目前新北市種植南瓜面積突破122公頃，產值達7800萬元，而淡水區栗子南瓜種植面積則有20公頃，產值達1000萬，今年氣候穩定，梅雨未報到，讓今年南瓜不僅豐收，甜度、外觀、大小都相當好，想買南瓜的民眾可以到淡水農會的農民直銷站選購優質的淡水南瓜。

全國大南瓜比賽將於本月23、24日在淡水捷運站金色水岸廣場舉行，屆時南瓜高手將齊聚一堂、挑戰新紀錄。

(中國時報)