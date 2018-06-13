排除腕難 3D列印輔護具亮相

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

過去治療手部等發炎症狀配帶的輔具，不論製模時間長或配帶舒適度都待改進，而工研院與新竹馬偕醫院12日共同發表「3D列印設計服務共創平台」，開發4項3D列印輔護具成果，希望讓大家一起排除「腕」難。

工研院昨天與新竹馬偕醫院醫療團隊共同宣布「3D列印設計服務共創平台」成果，工業技術輔以醫療專業，開發完成腕隧道症候群（滑鼠手）、媽媽手、踝足矯形器及幼兒上臂義肢等4項客製化3D列印輔護具。

工研院副院長張培仁表示，工業研究成果跨領域用在醫療上很具時代意義，「3D列印設計服務共創平台」是匯聚院內跨領域專業團隊，此次是鎖定龐大的醫療輔護具市場需求，並與新竹馬偕醫院合作開發客製化輔護具。

工研院計畫副主任洪基彬指出，除了手部治療輔具外，踝足矯形器及以身障兒童為主的3D列印義肢，可隨著兒童生長更換，最重要的是費用減少許多。

新竹馬偕復健科主任陳建鵬說，過去治療滑鼠手、媽媽手，是建議使用輔護具固定手部，不過，現行以手工製作的輔護具需先以60度熱水軟化材料，再套在病人手部冷卻成形，相當耗時且配帶舒適度不佳，3D列印輔護具除了可減少製程時間、避免製作規格落差，精準貼合的設計也讓患者的復健過程更舒適便利。

(中國時報)