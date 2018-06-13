安坑輕軌車廂塗裝 光耀金勝出

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中國時報
／新北報導

捷運安坑輕軌進度興建已達34％，新北市捷運局舉辦車廂外觀塗裝票選活動，歷經11天網路與2天現場投票，由「光耀金，榮耀古今莊城」以1萬3724票勝出，第一列車預計將在2020出廠，最快2021年完工通車。

新北市捷運局12日舉辦投票結果發表會，播放現場投票狀況，捷運局指出，此次票選共計4款列車設計包括「光耀金」、「祥紅金」、「高雅紫」及「青翠綠」，包含網路票選與安坑地區現場投票，共吸引3萬8899人次參與，相當踴躍。

最後由安坑地區山城風華再現為設計理念的「光耀金」列車，以1萬3724票、35.3％高票當選。捷運局說，安坑地區過去開發歷史是以城的形式來開墾，香檳金列車將穿梭在林木蒼鬱的山城中，展現出榮耀古今莊城，帶來穩定安居及商機活絡氛圍。

副市長李四川表示，安坑輕軌與將完工的捷運環狀線十四張站相連，路線全長7.5公里，共設4座平面車站及5座高架車站，配15列車，每列車可乘載265人，尖峰時間每3到6分鐘一般車。

沿途經過新店安和花市、陽光運動公園、台大安康實驗農場、陳逢顯毫芒雕刻館、安康蝴蝶生態園區、山下台灣民窯、二叭子植物園區等，景致美不勝收，並完整串聯許多人文特色景點。

捷運局長趙紹廉說，安坑輕軌車輛由中鋼及台灣車輛負責製造，第1列車預定2020年底前製成，2021年全線完工，將成安坑地區交通新選擇。

李四川說，目前捷運環狀線第一階段、淡海輕軌、萬大線第一期、安坑輕軌及三鶯線5線齊發施工中，市府將持續爭取中央核定萬大中和樹林第二期財務計畫、環狀線第二階段綜合規畫報告及汐止民生線綜合規畫報告。

(中國時報)

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