改善空汙有成 冬季大眾運輸續免錢

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中國時報
／高雄報導

高雄市去年底連續3個月的冬季大眾運輸免費搭抗空汙措施，代理市長許立明12日表示今年將繼續實施，但會根據去年實施經驗及各方意見進行檢討修正。

許立明表示，外界對這項措施對空氣品質能否有實質助益或許存疑，雖然在總量上不一定能夠呈現，但機汽車等移動汙染源的排放廢氣在1至3公尺的高度，正好是我們的生活空間，對人體的危害最為嚴重，免費搭乘措施至少能降低危害。

免費搭乘措施去年上路後，有許多正反意見，許立明也強調，會分析檢討這些意見，也許會有部分修正，但仍朝繼續實施方向走。

這項去年率全國之先實施的抗空汙措施，市府環保局統計，公車與客運運量較前年同期成長5.3％、33.6％、捷運運量成長24.7％，各測站測得的一氧化碳、碳氫化合物平均值是歷年同期最低。

分析也顯示，捷運沿線的中山路、博愛路、中正路等主要道路的尖峰時段車流量，也較前一年同期少3.2％，移動汙染源確實減少。

環保局也公布高雄空汙總量的管制成果，指排放量占80％的高雄市前20大工廠去年秋冬的排放量，比前一年同期減少21％，是歷年來的新低。同期的懸浮微粒紅色警示天數，以10月至隔年3月的統計，由51天降至31天，也是創下新低紀錄。

(中國時報)

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