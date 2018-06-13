休耕田種荷花 新北5處專屬後花園

2018年06月13日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

炎炎夏日正是荷花盛開的季節，新北市府羅列淡水、金山、雙溪、三峽、三芝區等5處賞荷後花園，每處距離市區皆不到1小時車程，民眾不用跨縣市尋花，農業局表示，荷花花期預計到7月，民眾可把握時間探訪荷花清新之美。

近年隨著產業變遷，新北市休耕農地日漸增加，農業局遂鼓勵農友改變種植習慣，發展地區特色產物，在淡水、金山、雙溪、三峽及三芝等地輔導農友種植荷花，打造新北市專屬後花園，除了增進農地使用率，採收下來的蓮藕與蓮子更能挹注農民所得，萬綠叢中的點點嬌嫩荷花也為鄉村景致更添風光。

淡水區屯山里長李永清退休後與當地農友一起將休耕田改種荷花，引用水源豐沛的大屯溪水，將荷花打造成屯山社區的特色作物，每年都吸引許多遊客前往賞花拍照，帶動地區觀光發展。

李永清說，今年屯山里種植荷花面積約7公頃，荷花不但種植省工好管理，同時能保持田地溼潤，維持土壤養份，也不會讓雜草叢生，不用再使用殺草劑除草，毒害土壤，農地也可以隨時復耕或轉作其他經濟作物。

農業局表示，每年6月是荷花盛開的時節，吸引許多人潮及攝影愛好者賞花拍照，賞荷花挑選清晨最佳，此時光線優美，花朵最為豔麗，歡迎民眾到新北市後花園賞荷，支持在地農產品。

(中國時報)