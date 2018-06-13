北市教學助理 課堂即時補救

2018年06月13日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市教育局推動「課堂即時補救」，首次招募師範大學師培生入班擔任教學助理，盼以降低師生比方式，照顧到後段班學生學習。舉例來說，在各科「兩班三組（國中差異化教學）」方案中，師大會協助媒合教學助理入班，每學期到校18次、36節課，協助原教師授課。

北市104學年度開始試辦國中小學英語兩班三組計畫，也就是改變過去老師在班上對所有學生上同一套教材、採用同一套授課方式的教學模式，而是將學生依照程度，分成「精熟」、「精進」、「精實」3組，方便老師依照不同組別的狀況設計適合的教學內容，甚至融入必要的補救教學。因效果不錯，後來也將數學科加入兩班三組計畫。

教育局表示，有鑒於國外也有「課堂助理」的安排，且教學助理入班協助老師教學，能夠讓後段班學生獲得更多關注、提升學習成效，因此在兩班三組基礎上，再推出教學助理試辦方案。

綜合企畫科長諶亦聰進一步說明，國中7至9年級國文、英文、數學、理化、生物、地理、歷史等科目，各校可以擇一或是同時申請師培生入班，並由國立台灣師範大學協助媒合師培生到校，每學期共到校18次、36節課，透過降低師生比，讓學生獲得更多關注、提升學習動機，或是更能配合不同學生的學習需求，設計教學重點。

(中國時報)