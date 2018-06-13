北市教學助理 課堂即時補救

北市教育局推動「課堂即時補救」，首次招募師範大學師培生入班擔任教學助理。圖為2名老師昨在螢橋國中示範教學。（教育局提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市教育局推動「課堂即時補救」，首次招募師範大學師培生入班擔任教學助理，盼以降低師生比方式，照顧到後段班學生學習。舉例來說，在各科「兩班三組（國中差異化教學）」方案中，師大會協助媒合教學助理入班，每學期到校18次、36節課，協助原教師授課。

北市104學年度開始試辦國中小學英語兩班三組計畫，也就是改變過去老師在班上對所有學生上同一套教材、採用同一套授課方式的教學模式，而是將學生依照程度，分成「精熟」、「精進」、「精實」3組，方便老師依照不同組別的狀況設計適合的教學內容，甚至融入必要的補救教學。因效果不錯，後來也將數學科加入兩班三組計畫。

教育局表示，有鑒於國外也有「課堂助理」的安排，且教學助理入班協助老師教學，能夠讓後段班學生獲得更多關注、提升學習成效，因此在兩班三組基礎上，再推出教學助理試辦方案。

綜合企畫科長諶亦聰進一步說明，國中7至9年級國文、英文、數學、理化、生物、地理、歷史等科目，各校可以擇一或是同時申請師培生入班，並由國立台灣師範大學協助媒合師培生到校，每學期共到校18次、36節課，透過降低師生比，讓學生獲得更多關注、提升學習動機，或是更能配合不同學生的學習需求，設計教學重點。

(中國時報)

基隆端午嘉年華 送800份香包 仕招基金會 贈街友端午慰問金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。