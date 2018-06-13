仕招基金會 贈街友端午慰問金

為了讓街友好好過個端午節，仕招社會福利慈善事業基金會主任周哲仁代表基金會致贈參加活動的每位街友500元紅包。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

端午節將至，仕招社會福利慈善事業基金會與新北市志願服務協會、青海無上師世界會共同舉辦「愛點亮街頭－2018粽情粽意粽團圓」關懷街友活動，12日在板橋永安公園活動中心舉行，仕招基金會主任周哲仁致贈每名街友500元端午節慰問金，鼓勵街友重回社會。

共襄盛舉的還包括新北市社會局、就業服務處、衛福部台北醫院、法律扶助基金會新北分會等單位，現場提供200名街友洗浴、義診、義剪、就業媒合、法律諮詢等服務，同時發放生活物資、飲水、便當和粽子，讓街友們好好過個端午節。

周哲仁表示，仕招基金會從2002年起就在台北市、新北市等縣市辦理三節的街友慰問活動，基金會秉持蔡衍明董事長對慈善活動的重視，在過節時發給每位街友500元的紅包，希望讓他們快快樂樂過個好節，期待活動拋磚引玉，讓社會各界更重視服務街友的議題。

周哲仁說，蔡衍明董事長長期關懷對街友、獨居老人，和社會上許多善心人士共襄盛舉幫助街友，希望街友能感受到社會的溫暖和祝福，早日脫離街友行列，回到社會正常的生活，今年已發出2000個紅包，獲得台下熱烈掌聲。

社會局副局長呂春萍表示，街友的關懷與服務工作，除了需要透過市府相關局處及民間單位各項資源的整合，亦需要社會大眾的包容與鼓勵，若發現街友有緊急需求，可以撥打1999服務專線，或者通報街友外展服務中心提供相關協助，林口、萬里及板橋都設有中途之家，可接納安置街友。

(中國時報)

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