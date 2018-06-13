仕招基金會 贈街友端午慰問金

2018年06月13日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

端午節將至，仕招社會福利慈善事業基金會與新北市志願服務協會、青海無上師世界會共同舉辦「愛點亮街頭－2018粽情粽意粽團圓」關懷街友活動，12日在板橋永安公園活動中心舉行，仕招基金會主任周哲仁致贈每名街友500元端午節慰問金，鼓勵街友重回社會。

共襄盛舉的還包括新北市社會局、就業服務處、衛福部台北醫院、法律扶助基金會新北分會等單位，現場提供200名街友洗浴、義診、義剪、就業媒合、法律諮詢等服務，同時發放生活物資、飲水、便當和粽子，讓街友們好好過個端午節。

周哲仁表示，仕招基金會從2002年起就在台北市、新北市等縣市辦理三節的街友慰問活動，基金會秉持蔡衍明董事長對慈善活動的重視，在過節時發給每位街友500元的紅包，希望讓他們快快樂樂過個好節，期待活動拋磚引玉，讓社會各界更重視服務街友的議題。

周哲仁說，蔡衍明董事長長期關懷對街友、獨居老人，和社會上許多善心人士共襄盛舉幫助街友，希望街友能感受到社會的溫暖和祝福，早日脫離街友行列，回到社會正常的生活，今年已發出2000個紅包，獲得台下熱烈掌聲。

社會局副局長呂春萍表示，街友的關懷與服務工作，除了需要透過市府相關局處及民間單位各項資源的整合，亦需要社會大眾的包容與鼓勵，若發現街友有緊急需求，可以撥打1999服務專線，或者通報街友外展服務中心提供相關協助，林口、萬里及板橋都設有中途之家，可接納安置街友。

(中國時報)