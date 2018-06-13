雙贏秀落幕 後續走著喬

2018年06月13日 04:10 中國時報 李明

6月12日美國總統川普和北韓領導人金正恩在新加坡舉行了歷史性的高峰會，說明天下沒有不能解的仇恨、沒有不能改善的國際關係，哪怕是敵對近70年的美國和北韓。

「川金會」兩人簽署了協議，雖然詳細內容並未公布，據法新社指稱，金正恩在簽署的協議中承諾將「徹底讓朝鮮半島非核化」。不過，據稱文件並未如美國所要求、載明是「完全、可驗證，並無可逆轉的非核化」，顯然北韓的堅持奏效，也受到美方的尊重。不過大方向已經確定，北韓的非核化方向不可改變，至於在什麼時間前完成，可由雙方高層未來繼續協商。

川普和金正恩簽署的協議大致有四項要點：一、美國與北韓將依照兩國人民對和平與繁榮的渴望，致力建立嶄新的關係。二、美國與北韓將攜手同心，在朝鮮半島上建立永續而和平穩定的政權。三、重申兩韓在4月底達成共識的《板門店宣言》，北韓承諾將會邁向完全去核化。四、美國和北韓承諾找回戰俘及因戰爭任務失蹤士兵的遺骸，包括將已經辨別身分的遺骸送回。雙方也承諾，將由美國國務卿蓬佩奧與北韓高層官員盡早舉行後續協商，以落實川金峰會的成果。

就雙方的協議來看，說明川普和金正恩積極改善雙邊關係的意向，川普並首次承認「兩國人民」，為未來雙方走向關係正常化埋下了伏筆。不過雙方並未清楚提及建立「外交關係」，因茲事體大，雙方還處在韓戰後尚未簽訂和平條約的「敵對狀態」，建交之事無法操之過急。

其次，美國與北韓將在半島上建立永續而穩定政權的說法，同樣適用於南北韓，這意味美國不再挑戰北韓政權的合法性，但也認為南北韓雙方應彼此尊重提攜以走向和平共榮，這點充分顯示美國政策的務實與對南韓總統文在寅的北韓政策的熱切呼應。

關於重申兩韓在4月底達成共識的《板門店宣言》，顯示美國支持大韓民族自主性地走向非核化，且再次敦促雙方就此進行不懈的努力。至於美國和北韓找回戰俘和失蹤士兵的遺骸，係對美國單方面有利，顯示北韓有意在人道議題上配合美軍遺眷完成心願。

就川普和金正恩個人來說，這次新加坡峰會是空前的、展現善意的，也是令人期待的，正如金正恩說的，這次峰會猶如科幻電影。這次峰會雙方都是贏家，尤其金正恩在全球媒體前展現了溫和、友善、理性的一面，公眾外交的成功使他斬獲最多。

川金會引領著一個好的開始，至少往後川普和金正恩會回想峰會當場曾如何稱讚對方的好，不像過去手按導彈按鈕口不擇言，雙方對待也將比過去理性圓融。不過，倘期待一次峰會就能解決陳年敵對遺留的問題，包括去核、建交、解除制裁北韓等議題，也未免過於天真。

先前美國官方就曾預估2020年方能具體實現北韓完成棄核，在此之前，美國和兩韓乃至周邊國家領導人，應會忙著舉辦更多的峰會。

（作者為日本京都立命館大學客座教授）

(中國時報)