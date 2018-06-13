北韓去核 魔鬼藏細節裡

2018年06月13日 04:10 中國時報 湯紹成

眾所矚目的「川金會」終於在新加坡舉行。此次會議過程順利，雙方都十分滿意，並且簽署了一份協議，川普還邀約小金訪問華府，成果確實令人驚艷。川金會主要的協議內容包括：美朝建立新關係、建立朝鮮半島的和平政權、朝鮮半島完全非核化、尋回美軍戰俘遺骸等。除了結束朝鮮戰爭的協議之外，所有預見的議題都已經涵蓋，雖然有關和平協議的議題還必須要中國與南韓的參與才能實現，但至少川金會提供了一個很好的氛圍與條件。

朝鮮問題極為棘手難解，但因美、朝都有高度的需求，才會有此成果。從美國的角度觀之，川普一心想藉此獲得諾貝爾和平獎，同時也有意打破其前任歐巴馬總統的作為，以建立自己的風格，而川普更想在朝核問題與歐巴馬一別苗頭，當然11月美國期中選舉以及國會的通俄門調查案，也亟需外交成績來轉移焦點並拉抬聲勢，因而川普放軟姿態。

在北韓方面，由於其核武與導彈的發展已告一段落，同時與中國重歸舊好，因而有意停止核試與試射長程導彈，還稱將焦點轉為發展經濟。金正恩同意放棄核試與長、中程飛彈的試驗，但是短程飛彈並未包括在內，這對於周邊的國家尤其是日本的威脅並未解除。再者，若相關各方達成了有關和平的初步協議，那駐韓美軍的地位是否就顯得多餘？但川普在記者會中已說不會減少駐軍，後續發展有待觀察。

在此賽局中，中國的地位仍不動如山，高深莫測但無處不在。此次北京特別將李克強總理的座機借給小金，同時還以戰機伴飛，尤其還開放飛行空間，讓小金順利抵達新加坡，確實讓人感到中朝一家親的氛圍。尤其，以往中朝關係和睦之際，北韓還是北京對美的有利籌碼，如今北京再度可打北韓牌。

日前兩韓融冰，南韓總統文在寅居功厥偉，但南韓國會卻否決了兩韓的《板門店宣言》，也為半島和平進程投下變數，令人憂心未來可能簽署的協定是否也會遭受同樣命運？

在過去幾個月來，日本的地位好似已被金正恩的策略邊緣化，因而日相安倍重訪川普，以便重新歸隊。基於歷史原因，兩韓人民與領導都對日本沒有好感，因而朝鮮半島的和平將會更加促進日美關係的發展。安倍原本不信任川普，如今中日關係開始融冰，高層相繼互訪，但當前安倍在國內的醜聞發酵，更增加日方在中、美兩大之間難為小的挑戰。

俄羅斯也歡迎朝鮮半島的和平進程，但由於俄國與西方國家長期不睦，中東戰事也煞費周章，其倚賴大陸支持的需求必會增加。日前小金會見俄國外長拉夫羅夫，朝俄關係也將更加改善，而俄羅斯對於小金的態度，也攸關聯合國對於北韓制裁的立場。俄方也擔心，若美朝走太近，是否會對俄方不利？

總之，目前美朝破冰，但因冰凍三尺非一日之寒，化解不易。但畢竟這是一個好的開始，再加上相關各方的高度善意，應該可以樂觀期待。很難想像北韓會完全去核，因為這是她賴以生存的保命符，尤其魔鬼藏在細節裡，雖然此次川金會成果豐碩，但這只是框架協議，未來將交由技術官僚來談判細節，因而朝鮮半島的發展仍然充滿變數。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心美歐所研究員）

(中國時報)