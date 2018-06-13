AIT入新厝 美國賀禮縮水

2018年06月13日 04:10 中國時報 陳一新

美國在台協會台北辦事處12日舉辦新館落成典禮，但美國政府似乎賀意不濃，不但「貴賓」層級不高，而且連任何一位部長級官員都沒有來台觀禮。這不僅讓最近受到美國國會連續通過數項「友台法案」而鼓舞的蔡英文政府產生嚴重的挫折感，而蔡英文口口聲聲「美台關係前所未有的好」，但美國竟只派出兩個層次不高的代表團參加慶典，也讓不少民眾感到大失所望。

此次美國國務院助理國務卿羅伊斯率團來台觀禮，此外，美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博也應邀參加慶典。羅伊斯指出，AIT新館落成不僅是一棟鋼筋水泥與玻璃的建築物，更象徵21世紀美台夥伴關係的穩固與活力。蔡總統則表示，台美關係未來將持續譜寫更好與更令人振奮的新章節。

但是，台美關係未來會真的如蔡總統所說的那麼好嗎？若是英國《經濟學人》所預測的美國國家安全顧問波頓真的來台參加慶典，可能會為蔡政府帶來麻煩，但連一位像運輸部長趙小蘭等級的官員都沒有來台，委實令許多人覺得有點怪怪的。

到底怪在哪裡，也說不上來。最近，行政院政務委員唐鳳赴華府出差，但卻被美方要求轉赴紐約，顯然與《台灣旅行法》鼓勵台美官員互訪的精神背道而馳。

1979年1月10日，美國在台協會奉卡特政府之命在台北成立。在與中華民國斷交後，卡特政府堅持在台成立一個半官方的「美國在台協會」，另在華府成立一個相應的半官方「美國在台協會」理事會，接管原來駐華大使館的一切功能與理事業務。我國則獲准在華府成立官方的「北美事務協調委員會」（CCNAA）並在其他大城市成立分會，台北也設有「北美事務協調委員會」的相應機構。當時的美台關係就是在兩個半官方與兩個官方的機構之下維持運作。不僅如此，當時我國駐華府的「北美事務協調委員會」想要邀請美國農業部長參加國慶酒會，也在卡特政府禁令下無法出席。直到1994年美國國務院提出「美國對台政策調整」後，「北美事務協調委員會」才正式名為「台北經濟文化代表處」（TECRO）。此後，台美關係日益提升，遠勝斷交前幾年戰戰兢兢過日子要好得多。

撫今追昔，看到美國在台協會台北辦事處新館落成，總值15.5億美元，是美國在亞洲最大也最昂貴的使館區，似乎顯示美台邦誼永固。惟從美國政府派遣來台的祝賀團層級，以及不太敏感的唐鳳不得華府之門而入來看，美方似乎誠意不是很足。究竟是美國認為還沒有到打「台灣牌」的時機，還是川普認為只要國會多通過幾項口惠而實不至的「友台法案」，就算是對蔡政府的「最大賀禮」。不論是哪一種，都值得國安單位憂心並及早預為之計。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)