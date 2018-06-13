2018年06月13日 04:10 中國時報 陳世昌

走進百貨公司超市，看到日本進口高端水果，例如北海道哈密瓜、宮崎「太陽之子」芒果的天價，對照最近台灣水果的慘況，令人唏噓。

農民種水果沒什麼了不起的大道理，就是圖個好收成、好價錢，日子好過一點，但身為農家子弟，從小看著農民苦哈哈，40年始終沒改變。若說政府從來都沒幫到農民，倒也不盡公道，但底層農民長期受到「天災人禍」煎熬，不怪政府，就真不知要怪誰了。

台灣水果棒不棒，答案很清楚，問題出在產銷結構，層層剝削導致產地價與零售價嚴重失衡，這已經不是誰出手買幾百噸能解決的老問題，農民即使暫時度過難關，但下一次慘況何時再現，誰也掛不了保證。政府的角色，更不是只有行政院長或縣市長擺場面吃水果秀，而該思考如何幫底層農民建構安全可靠的產銷鏈，讓農民不必老是擔心血本無歸。

區塊鏈是新興概念，對無辜的農民而言，它的核心主軸「去中心化」，就會是最大的福音，政府如果將台灣水果當成區塊鏈應用項目經營，產地價可以提高，零售價可以降低，農民和消費者雙贏，唯一的輸家會是中間商。但問題就來了，水果或菜價崩跌，始終不只是產銷問題，最糟的是它在台灣一直是政治問題，政府真有心和魄力幫農民，手上最硬的這塊肉若不剷除，當然就解決不了問題。

區塊鏈模式對農民還有更多的好處，台灣的金融業已經如火如荼導入，但他們是站在業者角度，可以節省很大的成本，增進很高的效益，終極目標是更多的獲利。對底層農民而言，終極目標也是更多收入，但沒有強大的後盾幫忙架構新產銷系統，卑微的小農是做不到的，而最適合扮演這樣角色的就是政府。

區塊鏈的應用面極廣，包括中國大陸、南韓、日本都已鋪天蓋地在各個層面廣泛運用。政府不要以意識形態掛帥，或只是像個怨婦，怪責大陸磁吸人才，設法封鎖兩岸交流；而應敞開心胸，透過區塊鏈經營，讓優質的台灣水果等產品能夠暢銷全中國大陸甚至國際市場。

區塊鏈將改變全球未來10年的產業結構，眼看著對岸風風火火，台灣不能又因為偏狹的鎖國思維錯過浪尖，就先從救台灣小農當試點，建立產銷區塊鏈，應該是農委會和地方農政機構的當前急務。這不僅能解決產銷失衡的問題，使得長期被剝削的農民翻身，更是從底層物流改善兩岸關係的契機。（作者為資深媒體人）

(中國時報)