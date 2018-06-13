新加坡小國大影響力 台灣能嗎

2018年06月13日 04:10 中國時報 主筆室

舉世矚目的「川金會」12日在新加坡順利舉行，為朝鮮半島的和平發展開啟歷史新頁，而作為東道主的新加坡，同樣成為全球關注焦點。一個僅有彈丸之地的小國家，能夠繼創造經濟奇蹟後，再以靈活積極的外交手腕，在國際舞台上為自己打造超然中立且可信任的重要地位，新加坡的智慧，證明小國也能大放異彩。

美國總統川普和北韓領導人金正恩的會面，可謂國際間數十年來最重要、影響最深遠的一場對談。雙方把會談地點選在新加坡，說明美、朝都信賴新加坡能提供最佳的安全、便利與禮遇，且態度友好、立場超然，讓川、金兩人都能放心。兩岸「辜汪會談」及「馬習會」都選在新加坡，如今「川金會」更把新加坡的國際政治地位一舉拉抬了好幾個檔次，成為宿敵破冰對話的最適當地點之一。不管最終「川金會」的協議能不能落實，作為東道主的新加坡，絕對是獲益多多，隱然有「亞洲瑞士」之格局。

台灣有些人自卑地認為台灣太小，當然比不過人家，可是新加坡完全證明了小國也能有大成就。1965年被馬來西亞逐出聯邦，新加坡宛如鯨魚群中的小蝦米，在國小人少資源不足的先天劣勢下，努力善用優秀的地理位置及自由港的吸引力，爭取外來人才、技術、資金及資源進駐，以前瞻性的視野擬定長程發展政策，以強大的執行力締造經濟榮景。儘管有些人對新加坡式民主有所非議，但仍不得不承認新加坡的安定、繁榮、清廉與行政效率，是世上多數國家望塵莫及的。

尤其重要的是，新加坡深知小國必須更妥善地與周邊大國交往，外交手腕非常靈活高明，懂得避免對立、擴大互利，藉此為自己爭取更多國家利益。新加坡非常重視與中國、馬來西亞、印尼的關係，前總理李光耀刻意經營與相關元首的交情。在印尼與中國斷交期間，新加坡為了降低印尼的猜忌也與中國斷交，並與台灣交往密切。李登輝繼任總統後，新加坡邀他前往訪問，為台灣總統訪問無邦交國創下先例。印尼和中國復交後，新加坡也隨即和中國復交，與中國的經貿合作迅速進展，也從中國市場獲利良多。但新加坡在可行範圍內仍盡量維持與台灣的友好關係，套句新加坡的說法，是不忘「老朋友」。新加坡也一直希望兩岸和解以維持東亞安定，因而積極扮演調人，為1993年的辜汪會談及2015年的馬習會提供了舞台。

新加坡知道自己國家小，從不托大莽撞做任何以卵擊石的愚蠢動作，對處境隨時警覺，對未來保持危機感，總是敏銳掌握時勢走向，及早規畫因應，盡全力開創生存發展空間，而且有寬闊視野及長遠謀略。新加坡一直在國際間廣結善緣，因此當出現「川金會」這樣的重要事件，川普與金正恩都能相信友好而中立的新加坡。星國與重要貿易國美國、歐洲、中國、日本等國的密切交往自不待言，與印度乃至中東國家的經貿交流也很頻繁。

新加坡非常重視自己國際城的功能，全力爭取成為世界金融中心，也因為英文便利、治安好、政治安定、經貿環境開放、對白領菁英友善，成為許多國際跨國公司的海外樞紐據點，吸引了大量的國際菁英人才，帶入專業、資金及各種資源，為新加坡的國家發展提供了源源不斷的活水。

看看新加坡的努力與成就，台灣真的應好好深思。新加坡只有716平方公里，人口594萬，和台灣相比小了很多，民進黨上次執政時的外長還曾譏之為「鼻屎大國家」。但這樣一個小國，國民所得52960美元，是台灣的1倍。如果台灣人總認為自己國家小力量薄弱，和別的國家競爭必定處於劣勢，那麼新加坡的例子就告訴我們，限制自己的不是實質的國土、人口，而是視野、胸襟與意志。心有多大，世界就有多大；意志有多強，路就能走得多遠。關起門來自怨自艾，把自己的不成功歸咎於環境，只是弱者的卸責，也是對自己命運的不負責任。

(中國時報)