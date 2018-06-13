2018年06月13日 04:10 中國時報 主筆室

針對最近香蕉等水果價格崩跌的現象，身兼民進黨黨主席的蔡英文總統在中常會斥責農委會副主委陳吉仲。事後，陳吉仲解釋，蔡英文說他的報告「太文縐縐」，言下之意，陳吉仲自認蔡英文是不滿他的報告不夠口語化；他強調，自己並不認為當天蔡英文是「飆罵」，陳吉仲說對自己的專業有信心。

然而，陳吉仲所犯的錯誤僅只是修辭學的問題嗎？據了解，蔡英文是聽了他在報告時稱「專業農戶年所得154萬元」時開始動怒的，並反問陳吉仲，難道老農以及回鄉的小農每年的收入可以有154萬元嗎？蔡英文顯然不認同陳吉仲所提的這個數字。

1個專業農戶1年收入154萬，表示1個月的收入將近13萬元，套一句俗話說，用膝蓋想也知道不可能，身為農業主管，陳吉仲怎麼會提出如此離譜的數字？他跟農民的距離也太遠了吧！

然而，民進黨滿朝文武豈只有陳吉仲如此不接地氣？上個月勞動節前夕，行政院長賴清德說，勞工平均月薪已高達49989元，這是歷史新高。結果引發全台勞工心酸致歉，不少人說是自己把大家的平均薪資拉低了。

未幾，行政院副院長施俊吉在低薪記者會上，又把大家驚嚇了一頓。他在報告時指出，2018年的第1季實質總薪資每月達59852元，是18年來的同期最高。

不到1個月，從行政院正副院長的口中聽來，全國勞工的薪水就增加了快1萬元，這種大躍進可謂空前但並不絕後，因為緊接著陳吉仲就有樣學樣了。蔡英文老是要求行政團隊要多向外界宣揚政績，在乏善可陳之下，官員只好不知從哪裡七拼八湊出一堆莫名其妙的數字。

然而，做這種虛功除了自爽，根本沒有任何意義，只會讓民眾越聽越火大！

(中國時報)