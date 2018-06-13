不怕統一 台灣才能自保

2018年06月13日 04:10 中國時報 黃清龍

舉世矚目的川金會順利落幕，雙方達成四點協議，同意共同朝向朝鮮半島完全無核化努力。如果7月川普如約到訪平壤，金正恩就有可能於9月訪問華府，在北韓承諾去核、美國解禁經援的基礎下，美朝建交將指日可待。

這是改寫國際政治版圖的大事，台灣雖非當事的一方，卻不可能不受影響。例如蔡總統預計8月訪問巴拉圭，原規畫中途在美東停留「訪問」華府，但按照前述朝核問題解決時程，屆時美國勢必得考慮大陸的反應，而做出「符合美國利益的決策」，也就是不同意蔡總統到訪華府。畢竟對川普來說，眼前最重要的是11月的期中選舉，他需要朝核的成果來助勢（今年共和黨的選舉訴求是和平與繁榮），絕對不希望台灣變成麻煩製造者。

巧合的是，就在川金會召開的同一天，美國在台協會（AIT）新大樓也在內湖新址舉行揭幕式，美國派出主管文化與教育的國務院助卿羅伊斯來台祝賀，而非外傳的白宮國家安全顧問波頓等更高層級的官員，顯然就有這方面的考慮。

近來美台關係明顯升溫，繼川普簽署《台灣旅行法》之後，前不久美國參院軍事委員會通過的2019財政年度《國防授權法》草案，要求國防部長推動加強與台灣安全交流政策，包括適當參與台灣軍演等。再加上外傳美政府在研究派遣航空母艦通行台灣海峽的計畫，乃至於美國國防工業「聯合海事服務集團」（AMS Group）已於去年底宣布將在台灣設立分支機構，協助台灣自製潛艇。美國如此頻繁的「友台」舉動，固然是基於近來解放軍機艦頻繁繞台武嚇，又在國際間無所不用其極地封鎖台灣，讓美國無法坐視，但最主要是美國面對中國的崛起極度不安，在貿易戰、科技戰之外，把台灣當成了美國抗中的棋子。

在中「推」美「拉」之下，蔡政府向美傾斜的態勢越來越明顯，但這卻是台灣的危機所在。深綠獨派受美國右翼制中聲勢鼓舞，不斷施壓蔡英文改變現狀，加上年底九合一選舉影響，國際大氣候與國內小氣候交叉形成的螺旋效應，已在台灣內部激化成為「中共對台去主權化vs.獨派正名運動」的對決，朝野之爭也從人民內部矛盾升高為敵我矛盾，台灣的撕裂因此更加嚴重，長期引以為傲的民主價值正逐步在流失中。

情勢很清楚，中共十九大後，兩岸統一時間表已經浮現（2049年）。可幸的是儘管武統聲浪從未止歇，和平的、心靈契合的統一仍是北京當局的主調。近來大陸甚至自信地說出兩岸已進入制度之爭，呼應由國、民、共三黨比賽看誰最愛台灣。然而由於兩岸關係持續惡化，大陸單向操作也越來越明顯，並已出現從「兩岸融合」過渡到「實質統一」，再走向「形式統一」，以及統一後「確保中央全面管治權」等對台新論述。

面對大陸有序推進兩岸統一路徑，台灣不能只是以拖待變。相反地，應勇敢地面對統一問題，穩穩抓住習近平的「心靈契合」下的兩岸和平統一，要求以民主程序（公民投票），作為兩岸統一的必經路徑。但在此之前台灣必須團結一致，朝野之爭不能異化成為敵我矛盾，否則禍起蕭牆、自亂陣腳，台灣前途堪慮矣！

(中國時報)