挺農民比挺吳音寧重要

2018年06月13日 04:10 中國時報 毛嘉慶

在吳音寧之前，北農就是個賣菜的大單位，前總經理韓國瑜是這麼說的。但吳音寧的出現改變一切，她讓我們知道，原來這位子在政治角力上是如此重要，重要到總統要在黨的中常會上決議力挺；重要到民進黨立委要提案恐嚇「假新聞」抓去關3天，就是不要吳音寧再被議論。但這一連串我見猶憐的舉動，其實讓民進黨及其扈從體系不斷秀下限，到人人扶乩般狂言亂語。

首先挺吳音寧的「農陣」系統，這期間幫她找盡藉口的發言貼文，已經被不少綠營有識之士譏笑為「農陣頭」的演出。而不斷加碼的還沒完，某律師說，年薪不到200萬元的人，沒資格批評吳音寧這種高度的人。對！你沒看錯。如此封建貴族氣息、瞧不起平民百姓的言詞，就是要讓大家知道吳音寧碰不得。

但為何民進黨公知們在討論一個農業產銷的職位時，會如此情不自禁地用階級論調護航？說不出口的事實，就是執政的傲慢。他們即便自知理虧，也要堵住老百姓的嘴：「事情輪不到你們管」！

以吳音寧被議論己身不正的種種，總讓外界聯想到之前「拔管」的吳茂昆。民進黨當初也是先傾全力支持，然後突然就宣布其去職。但令人費解的是，蔡英文始終沒有出面挺過吳茂昆，為何一個小小北農總經理竟比教育部長還受重視？深層次的政治陰謀論者認為，因為民進黨駕馭不了柯文哲，這場對抗戲碼還在演，即便瘋狂挺吳已成為全國大笑話，他們也寧願錯到底。

也有部分人持其他意見，認為吳音寧是「小蔡英文」，所以民進黨才會如此不顧是非地護住這個優質種子。不論何者為真，站在希望國家好的立場上，我們理性期盼民進黨不要護短，該守的分際和官箴不應該為保住任何個人而破壞。

但我們內心實在也有些掙扎，畢竟若吳音寧不走，持續讓民進黨把她吊在那邊供大家檢視，其實更能幫助社會清醒：「這個執政黨問題真的很大」。

回歸到北農總經理該負的責任，其實就是讓農夫們苦心種養的農產品不要被剝削或浪費，就連不少泛綠農業縣市的選民都已經開始回過頭來想，這些挺吳音寧的言論，究竟對台灣農業是「幫到忙」，還是「幫倒忙」？

畢竟，民進黨上台後任用的農委會系統人馬，近期一個個上媒體，並非為了台灣農業的產銷，而只是為了一個英系人馬的保衛戰，農民們心裡頭想必都非常火大。

面對全台農產品過剩，政府若多做點實事去推銷，就算吳音寧天天送民進黨高貴洋酒，大家也不會介意；反之，大家就只能緊盯著吳音寧。此時，到底是挺農民還是挺吳音寧重要？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)