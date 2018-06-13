抄新聞更該管

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中國時報

民進黨立法委員要修改《社會秩序維護法》來管制假消息及假新聞的議題，最近在台灣引起軒然大波，學者一面倒覺得這是侵害言論自由，還有人提醒民進黨不要忘了鄭南榕先生為了爭取百分百言論自由而自焚。

與其想用政府行政部門的力量來管制言論，不如認真想一想為什麼會有假新聞？原因很多，其中很關鍵的一項是「抄新聞」。最早是網路媒體抄襲主流媒體的新聞報導，現在連有一些主流媒體也被迫跟進。

抄新聞的成本比起派記者去採訪低廉太多，於是當別人都在抄，主流媒體不抄也很難生存。當大家都抄，誰還願意認真採訪報導？

抄新聞在台灣有3種等級：第一級會改寫一下；第二級變成第一段寫了「據某報報導」之後就幾乎全文照抄；第三級毫不客氣想怎麼抄就怎麼抄，有的時候會不小心抄錯，甚至還故意抄錯，以便扭曲。

抄新聞的影響之一就是假新聞當道。因為既然新聞可以抄，當然就不用認真查證，所以剛開始抄別家媒體，然後抄名人的部落格或臉書文章，最後網路隨便看隨便抄，於是就為假新聞開了大門。

電視新聞與報紙新聞在這種大環境之下，紛紛被迫隨波逐流，原本的公信力當然也隨之降低許多，漸漸民眾也不認為主流媒體的新聞比較可信。到了這一步，不管是臉書還是Line，很多人只要收到他人分享，順手就轉傳。

當然，造成假新聞大行其道的因素不只是抄新聞，還包括很多政治人物本身就喜歡提供假消息，很多立法委員躲在言論免責權的保護傘之下，動不動就亂講，許多部會首長也常常提供錯誤消息，反正現在的政治風氣不佳，加上新聞媒體失去監督力量，講錯了也不用負責。州官到處放火，立委卻想懲罰百姓點燈，難怪一片罵聲。

解決假新聞要從根本做起，關鍵之一就是減少抄新聞。很多人以為新聞報導不受《著作權法》保障，從法律文字來看似乎如此，但這恐怕不正確。台灣的法律條文常常抄襲美國，從美國的司法經驗來看，新聞報導當然受著作權保護，已有多起判決確認這點，還強調同行抄新聞是「不正當競爭行為」。

台灣長久以來對新聞報導不受著作權保障的錯誤觀念，不但造成假新聞氾濫，而且動搖了新聞媒體的根基。立法委員如果真的有心改善假新聞，請修法從制度上減少抄新聞，不要動不動就想把國家主人抓去關3天。（作者為台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)

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