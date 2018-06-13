明華園總團搞顛覆 龍逆鱗男男戀

2018年06月13日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

個性溫和的國家文藝獎得主陳勝國，近期推出新編歌仔戲作品《龍逆鱗》，內容很麻辣、挑戰戲曲尺度，他安排同性之情，讓男人嫁給男人，還有以下犯上的王子復仇記等情節，可說是顛覆了傳統戲曲經典的忠孝仁義套路。

陳勝國表示，這是正宗復仇大戲，取名為《龍逆鱗》，其來有自，「龍代表皇子，逆鱗是指皇子報仇的對象都是長輩，而他們報仇的手法相當心狠手辣，皇子不再是流落民間的單純模樣，每一個步驟，都有心計。」

為母奪上位 皇子弒長輩

《龍逆鱗》是上一齣戲《龍抬頭》的延伸，故事描述一對因故流落民間的皇子，回宮報仇，並為生母奪取在王宮裡的地位，是以莎士比亞的《王子復仇記》為靈感。

總團長陳勝福表示，整齣戲為觀眾投下不少震撼彈，「像是兩位皇子所鍾愛的女人問清風，很有可能會被送上斷頭台，讓皇子痛徹心扉。」

劇情急轉彎 結局好難猜

當家丑角陳勝在這次也飾演流落民間的皇子之一，被押到契丹國當人質，契丹王子愛上他，兩人在戲裡有男男戀情出現。陳勝在表示：「我們會依照傳統戲曲手法，處理這個段落，不會以肢體動作示愛，而是以情話、麻辣的台詞傳情。」

陳勝在表示：「這名皇子心思並不那麼單純，他是異性戀，雖然一開始反抗契丹王子，但最後接受他，其實是想運用這段關係，攻打自己的國家，為母親報仇。」

另一名皇子由當家小生孫翠鳳飾演，她表示：「這次的劇本大膽又多元，我們會以幽默、詼諧的方式呈現劇中的復仇情節，劇中有很多急轉彎的段落，不看到最後，真的完全猜不到結局是什麼。」

《龍逆鱗》將於8月17日至19日，在台北國家戲劇院演出。演員還包括鄭雅升與青年軍演員。

(中國時報)