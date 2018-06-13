印度大象村 顧環保爭自由

Rahul Mehrotra設計的大象村，以更多開放空間彌補居住空間不足的問題。（取自RMA工作室官網）

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中國時報
／台北報導

以「軟門檻」概念，整合空間、共享庭院，改造水源系統，讓象群沐浴，植物叢生，社會底層的大象看護者比有錢人更享受資源。

今夏全台供電吃緊，是否犧牲基層公務員，如去年般要求強制關冷氣還是未知數，但已從環境的變化感受人、節電、階層的種種關連。今年以「自由空間」為主題的威尼斯建築雙年展，也可以見到全球建築師大多在思考節電綠建築的議題，其中獲特別提名獎的印度建築師Rahul Mehrotra，不僅打造綠建築，更思考如何透過建築來打破族群、階級的界限。

Rahul Mehrotra指出，回應「自由空間」的主題，他以自己在印度案例表示，其一是位於琥珀宮和齊浦爾附近山腳處的一座「Hathigaon」大象村，該村為政府資助的公共住宅，提供大象以及位階最為底層的大象看護者居住空間，因為空間十分窘迫，Rahul Mehrotra以「軟門檻」的概念，將每個住房單元整合起來，把其中一些房間做成開放式，讓較大的庭院成為共享空間，讓孩子們在其中活動。

除了空間的規畫，由於該地為沙漠氣候，大象的養育、照顧尤其需要水，Rahul Mehrotra將當地被採砂廠所破壞的景觀，改造為水源系統，不僅周遭有了樹木，也有豐足的水源讓象群得以沐浴，而水源也使得這些底層的大象看護者「比有錢人還享有資源」。Rahul Mehrotra強調：「建築師不只是蓋房子，而是把植物、象、環境，生活都帶進來。」

Rahul Mehrotra另一個綠建築且打破階級界限的作品是位於印度海德拉巴的KMC公司辦公室，建築物內層是標準的鋼筋混凝土建物，有著可開啟的大片鋁窗，而在鋁窗外則是如鷹架般搭建起的網架，帶有灑水裝置，網架上種植起攀藤的綠色植物，在不同季節有不同的花盛開，既有降溫功效，也有審美功能。在海德拉巴炎熱多風的夏季，這片植物牆既能讓自然風送入建築內，又能阻隔灰塵。Rahul Mehrotra表示，雖然在設計之初沒有精算植物牆能為建築節電多少，但事後統計節電達3成。

有趣的是在Rahul Mehrotra的構思裡，這「鷹架」還有著表演空間的意味，照顧網架植物的20名園丁們，每日在內外牆的走道間剪枝、施肥、整理，與室內的高科技業工程師能夠自然而然地互動，「工程師會主動請園丁替他剪一朵花讓他送女友，或是拜託園丁抓一隻蝴蝶送女兒。」一如Rahul Mehrotra「軟門檻」的概念，不同社群在這樣的空間，也達到了如風般的自由流動。

(中國時報)

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