郭雪芙賀30歲 發行寫真《蛻變》

2018年06月13日 04:10 中國時報 鄭薇心／台北報導

台北市政府和台北市議員童仲彥分別接獲檢舉，指曾在臉書公開挑戰「口爆百人斬」的20歲E奶嫩模「羽沫」，5月27日晚間，涉嫌在台北市藍色公路（基隆河段）的「舶爵5號」遊艇舉辦「情色直播趴」，童仲彥質疑該遊艇業者涉官商勾結，呼籲台北市長柯文哲徹查整頓！

對此，羽沫表示，當天只是簡單的生日趴，穿比基尼、貼胸貼，沒有什麼鹹溼的場面，外界要怎麼講，隨便他們，請媒體不要再騷擾她。北市府發言人劉奕霆則說，經查「舶爵5號」所屬的「乾杯碼頭」公司，106年底申請經營定期航班後，經檢視都有正常行駛，並無外界質疑內容。

已移民美國洛杉磯的前國大代表許丕龍，是總統蔡英文的三姊夫，也是資深歌手許景淳的父親。《周刊王》讀者爆料，許丕龍積欠台灣三大銀行卡費約新台幣250萬元，雖然這3家銀行早告上法院，許丕龍卻擺爛拖欠至今。

《周刊王》透過臉書發訊給許景淳，並多次致電她的經紀人，盼透過她找到許丕龍，但至截稿前未獲回應。花旗及中國信託表示，為維護客戶隱私，無法向當事人以外提供資訊，玉山則不回應。總統府發言人林鶴明說，政府機關不回應司法個案。

為推廣台灣的養牛事業，在前總統李登輝的授意下，李登輝基金會祕書長王燕軍在陽明山找到19頭純種日本「但馬牛」（日本和牛種），去年12月成立「源興居生技公司」。該公司日前召開股東會，會後辦「源興牛試吃宴」，賓客讚不絕口地表示，口感和品質不輸五星級飯店和牛宴！

《時報周刊》報導，6月30日是「甜美女神」郭雪芙的30歲生日，生日前夕，她即將發行首張個人EP《LOVE樂芙》，下個月更要推出首本個人寫真《蛻變》，不過，為了這張EP，郭雪芙推掉3部戲劇邀約，少賺上千萬！《周刊王》本期附贈「情色教主」雪碧跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)