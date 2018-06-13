郭雪芙賀30歲 發行寫真《蛻變》

本期《時報周刊》精采內容

友善列印
中國時報
鄭薇心／台北報導

台北市政府和台北市議員童仲彥分別接獲檢舉，指曾在臉書公開挑戰「口爆百人斬」的20歲E奶嫩模「羽沫」，5月27日晚間，涉嫌在台北市藍色公路（基隆河段）的「舶爵5號」遊艇舉辦「情色直播趴」，童仲彥質疑該遊艇業者涉官商勾結，呼籲台北市長柯文哲徹查整頓！

對此，羽沫表示，當天只是簡單的生日趴，穿比基尼、貼胸貼，沒有什麼鹹溼的場面，外界要怎麼講，隨便他們，請媒體不要再騷擾她。北市府發言人劉奕霆則說，經查「舶爵5號」所屬的「乾杯碼頭」公司，106年底申請經營定期航班後，經檢視都有正常行駛，並無外界質疑內容。

已移民美國洛杉磯的前國大代表許丕龍，是總統蔡英文的三姊夫，也是資深歌手許景淳的父親。《周刊王》讀者爆料，許丕龍積欠台灣三大銀行卡費約新台幣250萬元，雖然這3家銀行早告上法院，許丕龍卻擺爛拖欠至今。

《周刊王》透過臉書發訊給許景淳，並多次致電她的經紀人，盼透過她找到許丕龍，但至截稿前未獲回應。花旗及中國信託表示，為維護客戶隱私，無法向當事人以外提供資訊，玉山則不回應。總統府發言人林鶴明說，政府機關不回應司法個案。

為推廣台灣的養牛事業，在前總統李登輝的授意下，李登輝基金會祕書長王燕軍在陽明山找到19頭純種日本「但馬牛」（日本和牛種），去年12月成立「源興居生技公司」。該公司日前召開股東會，會後辦「源興牛試吃宴」，賓客讚不絕口地表示，口感和品質不輸五星級飯店和牛宴！

《時報周刊》報導，6月30日是「甜美女神」郭雪芙的30歲生日，生日前夕，她即將發行首張個人EP《LOVE樂芙》，下個月更要推出首本個人寫真《蛻變》，不過，為了這張EP，郭雪芙推掉3部戲劇邀約，少賺上千萬！《周刊王》本期附贈「情色教主」雪碧跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)

建築與自然 北歐找慷慨之道 游擊柏林

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。