保羅路德伊凡潔琳拚秀中文

2018年06月13日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

「蟻人」保羅路德與「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉來台宣傳電影。(影／中天)

電影《蟻人與黃蜂女》將台灣設為亞洲宣傳第1站，12日舉行國際記者會，「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）與「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）出席。兩人入境隨俗秀中文，伊凡潔琳流利地說著「你好」、「多謝」、「謝謝」以及「拍謝」，保羅也不遑多讓，在家看過中文兒童節目的他馬上說出「你好」！

許多粉絲好奇，《復仇者聯盟：無限之戰》中幾乎所有英雄都出現了，偏偏少了蟻人與鷹眼，究竟蟻人在哪？保羅回答：「我記得我看電影時，裡面有提到我被居家監禁不能出門…也許我在，只是小到你們看不到。」外傳蟻人會在《復仇者聯盟4》現身，他不承認也不否認：「未來大家會知道的！」

電影7/4上映

《蟻人與黃蜂女》處在漫威宇宙的哪個時間點？保羅猶豫了一下說：「我不曉得能不能說，怕說了就接到漫威電話。總之就是在《蟻人》第1集與第3集中間。」話題回到電影，蟻人這次多了夥伴黃蜂女，但相比之下遜很多，因為蟻人沒有翅膀。保羅毫不在意：「劇本是我寫的啊，有翅膀的話就不能騎螞蟻了。而且大家好像很享受看我沒翅膀生氣的樣子！」保羅與伊凡潔琳今（13日）晚6點將在兩廳院廣場的紅毯見面會與粉絲互動。電影7月4日在台上映。

(中國時報)