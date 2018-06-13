楊貴媚開民宿 蔡明亮拖行李叩門

楊貴媚（右起）、索艾克、張軒睿在實境節目《阮三個》中開民宿，蔡明亮與李康生受邀到民宿住一晚。

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中國時報
報導
蔡明亮（右）與李康生第1次參加實境秀節目錄影。

楊貴媚主持實境節目《阮三個》，在宜蘭民宿出外景近一個月，12日導演蔡明亮與金馬影帝李康生悄悄現身民宿，楊看到好友出現，驚呼：「怎麼可能！」

楊貴媚為了節目當起民宿老闆娘搭檔張軒睿，還大誇張軒睿很認真，她說，張軒睿第1次錄影時連鋪床都不會，但現在不僅床鋪得很好，擺盤也擺得很好。對於張軒睿傳出與林明禎戀情ing，她不忘幫張緩頰，還開玩笑說：「因為被媒體爆出，所以把這裡當避難所做起『長工』！」

《阮三個》開拍至今接待過不少藝人，蔡明亮與楊貴媚多年交情，平常很少上實境節目的他，這回不但與李康生答應一起上節目。蔡表示，自己常常來宜蘭但都是當天來回台北，很少有機會住宿，這回為幫楊打氣，才答應製作單位住一晚。

楊貴媚看到蔡明亮來訪也透露，蔡私下廚藝精湛，之前到坎城影展時，一時興起在當地買了食材，並在下榻飯店做了一桌中國菜，當場做起國民外交。

打消開民宿念頭

楊貴媚說：「每次出國，別人行李箱都裝滿衣服，他卻是裝滿皮蛋、鹹蛋、豆腐乳跟大蒜。」

楊貴媚當了一個月的民宿老闆娘，她透露，自己以前也有想過退出演藝圈後要開民宿，實際經歷後才知道真的很累人，買菜、叫瓦斯，什麼事情都得親力親為，讓她打消開民宿的念頭。

(中國時報)

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