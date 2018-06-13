五月天揪團組復仇者聯盟

五月天8月向「人生無限公司」請假兩天，到小巨蛋參加超犀利趴。

友善列印
中國時報
報導

由相信音樂主辦的第9屆「超犀利趴」將在8月4、5日於台北小巨蛋舉行，12日公布演出陣容，20組卡司除了五月天，還首次請到陳綺貞、蘇慧倫、林宥嘉，以及日本電音女團Perfume，其他還有4度參加的四分衛、二度跑趴的韋禮安及蕭秉治、茄子蛋等共襄盛舉。

今年主題以五月天召集各路「音」雄，打造音樂界「復仇者聯盟」，以超能力讓今夏的音樂原力覺醒，五月天兩天都將演出。和五月天一直有著深厚交情的陳綺貞，正籌備明年1月的小巨蛋演唱會及新專輯，第一次參加犀利趴，為炎熱的夏天帶來一股清新氣息，屆時雙方是否會在舞台上合作演出，也令人期待。

Perfume首度與會

林宥嘉屆時演出很有可能遇到老婆丁文琪的預產期，但他接到邀請後不改幽默本色，立刻問：「那要穿犀利趴（台語：拖鞋）去唱超犀利趴嗎？」淡出歌壇的蘇慧倫一接到邀約立刻燃起歌唱魂，雀躍地表示想和好久不見的歌迷敘舊，並帶來不同於以往的樂團演出。

Perfume曾多次來台，這回是首度參加超犀利趴，開心表示：「很榮幸能參加五月天主辦的音樂祭，我們也很期待欣賞五月天的演出，我們在知道受邀演出時，也很興奮地問能不能看到五月天的演出。」「超犀利趴9」門票將於15日中午12點於拓元售票系統開賣，詳洽相信音樂、超犀利趴官方臉書粉絲專頁及官方網站。

(中國時報)

劉惜君圓夢合唱羅時豐 周遊促低成本重現經典劇

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。