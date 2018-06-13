五月天揪團組復仇者聯盟

2018年06月13日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

由相信音樂主辦的第9屆「超犀利趴」將在8月4、5日於台北小巨蛋舉行，12日公布演出陣容，20組卡司除了五月天，還首次請到陳綺貞、蘇慧倫、林宥嘉，以及日本電音女團Perfume，其他還有4度參加的四分衛、二度跑趴的韋禮安及蕭秉治、茄子蛋等共襄盛舉。

今年主題以五月天召集各路「音」雄，打造音樂界「復仇者聯盟」，以超能力讓今夏的音樂原力覺醒，五月天兩天都將演出。和五月天一直有著深厚交情的陳綺貞，正籌備明年1月的小巨蛋演唱會及新專輯，第一次參加犀利趴，為炎熱的夏天帶來一股清新氣息，屆時雙方是否會在舞台上合作演出，也令人期待。

Perfume首度與會

林宥嘉屆時演出很有可能遇到老婆丁文琪的預產期，但他接到邀請後不改幽默本色，立刻問：「那要穿犀利趴（台語：拖鞋）去唱超犀利趴嗎？」淡出歌壇的蘇慧倫一接到邀約立刻燃起歌唱魂，雀躍地表示想和好久不見的歌迷敘舊，並帶來不同於以往的樂團演出。

Perfume曾多次來台，這回是首度參加超犀利趴，開心表示：「很榮幸能參加五月天主辦的音樂祭，我們也很期待欣賞五月天的演出，我們在知道受邀演出時，也很興奮地問能不能看到五月天的演出。」「超犀利趴9」門票將於15日中午12點於拓元售票系統開賣，詳洽相信音樂、超犀利趴官方臉書粉絲專頁及官方網站。

(中國時報)