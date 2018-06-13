周遊促低成本重現經典劇

2018年06月13日 04:10 中國時報 報導林彥君

常楓（左）老當益壯，與侯麗芳（右）為小辣椒伴舞。（粘耿豪攝）

周遊（右）昨手挽著老公李朝永出席餐會，大方曬恩愛。（粘耿豪攝）

陳松勇昨出席餐會，表示全身是病已看淡生死。（粘耿豪攝）

「中華民國關懷演藝人員基金會」端午聯歡餐會12日於神旺飯店舉行，由侯麗芳、章永華主持，周遊、李朝永、常楓、陳松勇、文夏、文香、石雋、李璇等400位資深藝人出席，文化部次長丁曉菁表示「現場充滿人情味」，關懷演藝人員基金會董事長暨中視總經理胡雪珠，在會中與藝人合唱〈親密愛人〉，旺旺集團董事長蔡衍明也到場，現場氣氛歡樂。

周遊感嘆現今自製劇數量不如以往，「人家說中視是戲劇王國，說我是戲劇之母」，她希望能以低成本重現過去的戲劇，讓大家重溫舊夢，她舉例《梨花淚》、《一縷相思情》、《神鵰俠侶》等經典劇，「以前演女兒的人，現在可以演媽媽。」

餐會中，老友除了互道佳節愉快外，日前傅達仁離世也成主要話題，周遊說她曾勸傅達仁不要執行安樂死（陪伴性自殺），「你在家也可以安樂死，享受天倫面對死亡，如果痛就到醫院打止痛針，也還可以走，為什麼要安樂死？」老公李朝永表示，因過去犯了小錯已大徹大悟，要用餘生繼續曬恩愛。

李璇盼死後樹葬

文夏、文香夫妻則認為傅達仁面對死亡很有勇氣，文香贊成安寧治療，認為就算成為植物人且插管，留有一口氣還能陪在家人身邊。陳松勇表示自己全身是病，一個月要去一趟醫院，看淡生死已向醫院交代不插管，「我自己行動不便走不了，在等自己過世。」

李璇認為花錢到瑞士安樂死太浪費，希望死後可以樹葬，不需要立牌位。石雋表示他老婆因罹患帕金森氏症受病痛折磨，臥床4年多過世，他舉雙手贊成台灣安樂死立法。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)