安晨妤逐音樂夢〈Dr.〉為女性發聲

2018年06月13日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

「元祖食品」少東張劭緯的老婆安晨妤，將發行EP《Nico +》，豪砸千萬製作。而她先前遭爆料偷吃兒子的羽球教練，對此，她所屬的經紀公司表示近日部分媒體報導安晨妤新聞，將請律師就刑事、民事草擬提告。安晨妤則透露媒體監督公眾人物，可以報導社會事件，但不代表媒體可任意消費被報導者，更不表示人權可受侵犯。

安晨妤19歲獨立創業打拚，如今成為電子商務網站經營者，女強人形象的她，對於事業專注之餘，仍持續追逐心中音樂夢。她暌違4年發片，首波主打〈Dr.〉唱出人生無論面對困難、低潮等考驗，都要勇於發聲求救治療，不要只會當一個默默承受的女性。

赴美旅遊家庭和樂

今年40歲的她，與張劭緯結婚11年，育有分別10歲、5歲的兒子、女兒。她身高165公分，婚前體重維持45公斤，現在則是42公斤，她透露懷孕時曾暴增至70公斤，孕期因為體質的關係一天要吃5餐，只要肚子沒有飽足感就會害喜狂吐，生2胎體重都增加超過30公斤，產後為了瘦身，曾長達2個月一天只吃2顆白煮蛋、喝蔬果汁、搭配運動，花3年成功瘦下28公斤。

而她6月時與老公、小孩赴美國旅遊，老公也透過臉書發表幸福宣言：「這是我牽手一輩子的女人，以前是、現在是、未來也是。」夫妻倆感情未受外界傳聞影響。

(中國時報)