安晨妤逐音樂夢〈Dr.〉為女性發聲

安晨妤（左）與老公張劭緯感情未受外界影響，希望遏止不實謠言。

友善列印
中國時報
報導

「元祖食品」少東張劭緯的老婆安晨妤，將發行EP《Nico +》，豪砸千萬製作。而她先前遭爆料偷吃兒子的羽球教練，對此，她所屬的經紀公司表示近日部分媒體報導安晨妤新聞，將請律師就刑事、民事草擬提告。安晨妤則透露媒體監督公眾人物，可以報導社會事件，但不代表媒體可任意消費被報導者，更不表示人權可受侵犯。

安晨妤19歲獨立創業打拚，如今成為電子商務網站經營者，女強人形象的她，對於事業專注之餘，仍持續追逐心中音樂夢。她暌違4年發片，首波主打〈Dr.〉唱出人生無論面對困難、低潮等考驗，都要勇於發聲求救治療，不要只會當一個默默承受的女性。

赴美旅遊家庭和樂

今年40歲的她，與張劭緯結婚11年，育有分別10歲、5歲的兒子、女兒。她身高165公分，婚前體重維持45公斤，現在則是42公斤，她透露懷孕時曾暴增至70公斤，孕期因為體質的關係一天要吃5餐，只要肚子沒有飽足感就會害喜狂吐，生2胎體重都增加超過30公斤，產後為了瘦身，曾長達2個月一天只吃2顆白煮蛋、喝蔬果汁、搭配運動，花3年成功瘦下28公斤。

而她6月時與老公、小孩赴美國旅遊，老公也透過臉書發表幸福宣言：「這是我牽手一輩子的女人，以前是、現在是、未來也是。」夫妻倆感情未受外界傳聞影響。

(中國時報)

雙方家長點頭趙駿亞認愛李燕 暖男炎亞綸 自爆單戀苦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。